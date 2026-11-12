वॉर मेमोरियल में फोटो खिंचवा रहे थे पीट हेगसेथ, हंसते ही सिक्योरिटी गार्ड ने फटकारा... VIDEO

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं. महाभियोग से बचने के बाद अब वो एक नए विवाद में फंस गए हैं. दरअसल हेगसेथ अपने स्टाफ के साथ वेटरन्स डे समारोह पर वर्जीनिया स्थित आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री पहुंचे थे. यहां उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड ने फटकार दिया.

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आर्लिंगटन नेशनल सेमेट्री से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पीट हेगसेथ 'टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर' के सामने सीढ़ियों पर तस्वीरें खिंचवाते दिखे. इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी जेनिफर, चीफ ऑफ स्टाफ रिकी बुरिया, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ पैट्रिक वीवर और वरिष्ठ सलाहकार तमी राडाबाग भी नजर आए,

फोटो खिंचवाने के बाद जैसे ही ये ग्रुप आगे बढ़ा, वहां किसी की जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी. इसी दौरान मकबरे पर सुरक्षा में तैनात एक सैनिक ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के सलाहकारों और स्टाफ के ग्रुप को फटकार लगाई. सैनिक ने सख्त लहजे में आवाज लगाते हुए कहा, 'सभी टूरिस्ट हर समय शांति और सम्मान का माहौल बनाए रखेंगे.'

इस मामले पर पेंटागन के शीर्ष प्रवक्ता सीन पार्नेल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा, 'इस गंभीर दिन को मनाते समय, एक सैनिक ने सही और सम्मानजनक तरीके से सभी को मर्यादा बनाए रखने की याद दिलाई. रक्षा मंत्री और पूरे विभाग ने अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सैन्य पुरुषों और महिलाओं के दिए गए बलिदानों का हमेशा सम्मान किया है और हमेशा करते रहेंगे.'

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बता दें कि ये मकबरा अमेरिका के सबसे पवित्र युद्ध स्मारकों में से एक है, जहां प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध के अज्ञात सैनिकों के अवशेष हैं. साल 1948 से सेना की तीसरी इन्फैंट्री रेजिमेंट ('द ओल्ड गार्ड') के जवान हर मौसम में चौबीसों घंटे इसकी पहरेदारी करते हैं. वेटरन्स डे के कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हुए थे.

महाभियोग से बचने के एक दिन बाद नया विवाद

एक दिन पहले ही हेगसेथ अमरीकी कांग्रेस में अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव से बाल-बाल बचे थे. रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी के लाए गए और डेमोक्रेट्स द्वारा समर्थित इस प्रस्ताव को मंगलवार को रोक दिया गया था. हालांकि, जनवरी 2027 में संसद के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण होने के बाद उन पर फिर से महाभियोग का खतरा मंडरा सकता है.

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