'जेनसन को नहीं पता था वो जासूस थी, वो सम्मानित व्यक्ति हैं...', NVIDIA CEO से बातचीत के बाद बोले ट्रंप

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति के जनक और NVIDIA के CEO जेनसन हुआंग और एक कथित चीनी एजेंट के बीच अफेयर के खुलासे ने अमरीकी टेक इंडस्ट्री और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) इस मामले की जांच कर रहा है.

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हालांकि, ट्रंप ने उम्मीद जताई कि हुआंग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि FBI किसी दूसरे संदर्भ में इसकी जांच कर रही है और मुझे लगता है कि वो अच्छी स्थिति में रहेंगे.'

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने खुद जेनसन हुआंग से बात की है. राष्ट्रपति ने कहा, 'मैंने आज ही उनसे बात की, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं. उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि संबंधित व्यक्ति एक जासूस थी.'

चीन के लिए जानकारियां जुटा रही थी महिला!

बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हुआंग ने अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कुबूल कर ली है. उन्होंने एनवीडिया की वेबसाइट पर एक ओपन लेटर जारी कर अपनी पत्नी और अपनी कंपनी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.

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द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने पाया था कि वो महिला (एलिस हुआंग) चीन के लिए जानकारियां जुटा रही थी.

हुआंग ने अपने पत्र में लिखा, 'मैं इस जांच का पूरा समर्थन करता हूं और पूरी तरह से सहयोग करूंगा. मैं अपने देश और अपनी कंपनी से प्यार करता हूं. मैं एनवीडिया की सुरक्षा और अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं.'

अमरीकी संसद में बढ़ी हलचल, खुफिया एजेंसियों की नजर

इस खुलासे ने अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं कि क्या चीन ने एनवीडिया के एडवांस चिप्स तक पहुंच बनाई है. टॉप डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वार्नर और प्रतिनिधि हकीम जेफरीज ने सोमवार को कहा कि वो इसकी आगे जांच चाहते हैं.

शी जिनपिंग से चर्चा पर ट्रंप अनिश्चित

दूसरी तरफ, चीन ने हुआंग को फंसाने या जासूसी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को कहा, 'चीनी जासूस का आरोप निराधार है. ये चीन को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं है.'

चीनी सरकारी मीडिया 'ग्लोबल टाइम्स' ने इसे भारत-अमरीका-चीन संबंधों को अस्थिर करने की साजिश बताया.

अगले हफ्ते चीन के शेन्जेन में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होनी है. जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो शी जिनपिंग के सामने ये मुद्दा उठाएंगे, तो उन्होंने कहा, 'नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. मेरा मतलब है, शायद. मुझे यकीन है कि राष्ट्रपति शी मुझसे इस बारे में पूछेंगे. मैं जेनसन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे लगता है कि वो एक बेहद सम्मानित व्यक्ति हैं.'

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AI रेगुलेशन, चिप्स बिक्री और शेयर बाजार पर असर

जेनसन अमरीकी एआई पॉलिसी को आकार देने में अहम भूमिका निभाते रहे है. उन्होंने ट्रंप को एआई पर सख्त नियम न लगाने के लिए राजी किया था और चीन को एनवीडिया के H200 और H20 चिप्स बेचने की अनुमति मांगी थी, जिसे हाल ही में ट्रंप ने मंजूरी भी दी थी.

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इस मामले में सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' का नाम भी आ रहा है, जिससे एलिस हुआंग का कनेक्शन बताया जा रहा है. इन विवादों के बीच एनवीडिया के शेयरों में सोमवार को 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले बुधवार से अब तक कंपनी का स्टॉक लगभग 11% टूट चुका है.

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