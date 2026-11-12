पति को ब्रेन डेड घोषित किया तो पत्नी ने कहा- उनके अंगों से किसी की जान बचा लो, मेडिकल वजहों से नहीं हो सका डोनेशन

हैदराबाद में एक पत्नी ने पति को खोने के बाद ऐसा फैसला लिया, जो दूसरों को नई जिंदगी दे सकता था. दरअसल, तेलंगाना पुलिस के 57 साल के ASI ई. नरसिम्हा को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था. इसके बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी ने हिम्मत दिखाते हुए ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा जताई. वह चाहती थीं कि पति के अंगों से किसी जरूरतमंद की जान बच सके. लेकिन मेडिकल जांच में कोई भी अंग ट्रांसप्लांट के लायक नहीं मिला और अंगदान की कोशिश पूरी नहीं हो सकी.

और पढ़ें

ई. नरसिम्हा तेलंगाना पुलिस के आर्म्ड रिजर्व में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) थे. वह सिकंदराबाद में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के साथ तैनात थे. नरसिम्हा महबूबनगर जिले के कोडुर गांव के रहने वाले थे और उनकी उम्र 57 साल थी. तेलंगाना के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (SOTTO) के मुताबिक, नरसिम्हा की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी. वह एक्यूट किडनी इंजरी (AKI) से जूझ रहे थे. इस बीमारी में किडनी अचानक ठीक से काम करना बंद कर देती है. उनका डायलिसिस भी चल रहा था और अब तक चार बार डायलिसिस किया जा चुका था.

3 नवंबर 2026 को नरसिम्हा को तेज बुखार आया. इसके साथ ही उन्हें काफी कमजोरी महसूस होने लगी. इसी दौरान हाई ब्लड प्रेशर के बीच वह अचानक बेहोश हो गए और उन्हें होश नहीं आया. परिवार के लोग उन्हें तुरंत हैदराबाद के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ. आखिरकार 10 नवंबर को डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: AIIMS भोपाल में 37 साल का युवक ब्रेन डेड... हार्ट, 2 किडनी और 2 कॉर्निया से 5 मरीजों को दे गया नई जिंदगी

नरसिम्हा के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. इसी बीच उनकी पत्नी लक्ष्मी ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसके लिए हिम्मत की जरूरत थी. उन्होंने पति के अंगदान की सहमति दे दी. उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि अब पति के अंगों से किसी की जान बच जाए, जिन्हें ट्रांसप्लांट का इंतजार है. परिवार की इस पहल का मकसद था कि भले ही नरसिम्हा अब उनके बीच नहीं रहे, लेकिन उनके अंग किसी दूसरे इंसान को जिंदगी दे सकें.

क्यों नहीं हो सका अंगदान?

परिवार की सहमति के बाद डॉक्टरों ने अंगों की जांच की. लेकिन मेडिकल जांच में पता चला कि नरसिम्हा के किसी भी अंग को ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

किडनी: मेडिकल वजहों से ट्रांसप्लांट के लिए सही नहीं पाई गईं.

लिवर: सेप्सिस से जुड़ी सूजन के लक्षण मिले.

दिल और फेफड़े: सांस से जुड़ी गंभीर दिक्कतों के कारण इन्हें भी नहीं निकाला जा सका.

इस तरह लक्ष्मी की इच्छा और परिवार की सहमति के बावजूद अंगदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई. हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने नरसिम्हा के परिवार के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लक्ष्मी के फैसले की तारीफ की. उन्होंने कहा कि परिवार ने निजी दुख के बीच भी इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा. उनका यह फैसला समाज को एक बड़ा संदेश देता है. भले ही नरसिम्हा के अंग किसी दूसरे मरीज के काम नहीं आ सके, लेकिन उनकी पत्नी ने जिस सोच के साथ अंगदान की सहमति दी, उसने एक बार फिर बताया कि अंगदान किसी जरूरतमंद को नई जिंदगी देने का जरिया बन सकता है.

---- समाप्त ----