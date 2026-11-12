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Anirudh Ravichander-Kavya Maran Wedding: भांजे अनिरुद्ध की शादी में जमकर नाचे रजनीकांत, बहू काव्या मारन को दिया सरप्राइज

अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन ने 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग की. इस शादी में सुपरस्टार रजनीकांत भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने सुपरहिट गाने मनसिलायो पर डांस किया.

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अनिरुद्ध-काव्या की शादी में नाचे रजनीकांत (Photo: Instagram @anirudhofficial)
अनिरुद्ध-काव्या की शादी में नाचे रजनीकांत (Photo: Instagram @anirudhofficial)

अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन एक-दूजे के हो चुके हैं. उन्होंने 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में शादी कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है. दोनों ने ग्रीस में एक सपनों जैसी डेस्टिनेशन वेडिंग की. काव्या और अनिरुद्ध की वेडिंग में  करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए. सुपरस्टार रजनीकांत, जो अनिरुद्ध के मामा हैं, भी शादी में मौजूद रहे, जिससे जश्न और भी खास बन गया.

शादी की दावत का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ‘थलाइवर’ खुलकर मस्ती करते हुए दिख रहे हैं. क्लिप में रजनीकांत अपने ही सुपरहिट धुन मनसिलायो पर न्यूलीवेड्स कपल अनिरुद्ध और काव्या के साथ-साथ मारन परिवार के साथ थिरकते हुए दिख रहे हैं. 

बता दें कि मनसिलायो एक डांस नंबर है, जिसे खुद अनिरुद्ध रविचंद्रन ने कंपोज किया है. गाना रिलीज होते ही तुरंत सुपरहिट हो गया था और आज भी फैंस का पसंदीदा गाना है. यह खुशनुमा पल रजनीकांत को खुले और जश्न के मूड में दिखाता है. वो न्यूली वेड्स कपल के साथ डांस फ्लोर पर डांस करते नजर आए. वीडियो देखकर फैंस ‘थलाइवर’ की एनर्जी और परिवार से उनके दिली रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं. 

रजनीकांत के डांस पर बोले फैंस 
रजनीकांत के डांस वीडियो पर एक फैन ने कमेंट करते हुए कहा कि गजब. दूसरे ने कहा कि क्या एनर्जी है. कई लोगों ने कहा कि 75 की उम्र में ऐसा डांस रजनीकांत ने कमाल कर दिया. दूसरे फैन ने लिखा कि रजनीकांत रॉक्ड. कुछ लोगों ने इसलिए इन्हें सुपरस्टार कहते हैं.

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काव्या और अनिरुद्ध की लव स्टोरी 
कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अनिरुद्ध रविचंदर ने सन पिक्चर्स की कई मूवीज में म्यूजिक दिया है, जिससे इनके बीच की नजदीकियां बढ़ीं. हालांकि, कपल ने कभी अपनी डेटिंग या अफयेर पर बात नहीं की. उन्होंने सीधा वेडिंग पिक्चर्स पोस्ट कर फैंस को सरप्राइज कर दिया. 

काव्या और अनिरुद्ध को शादी की ढेर सारी बधाई. 
 

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