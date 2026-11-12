U-19 Asia Cup semifinal: सहवाग के बेटे का बल्ला उगल रहा रन, अब भारत को फाइनल में पहुंचाने की बारी

पूर्व भारतीय विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग इन दिनों अपने बल्ले से खूब धमाल मचा रहे हैं. अंडर-19 एशिया कप में उनके बल्ले से निकल रहे रनों ने भारतीय टीम की उम्मीदों को नई उड़ान दी है. अब आर्यवीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत को फाइनल का टिकट दिलाने की है. गुरुवार को भारतीय टीम सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से भिड़ेगी. मुकाबला भारतीय समयानुसार 10.30 बजे शुरू होगा.

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आर्यवीर इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने तीन पारियों में 252 रन बना दिए हैं. इसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ पिछले ग्रुप मुकाबले में तो उन्होंने 168 गेंदों पर 160 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 309 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया और मुकाबला 70 रनों से जीत लिया.

आर्यवीर ने टूर्नामेंट की शुरुआत नेपाल के खिलाफ 70 रनों की नाबाद पारी से की थी. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ वह 22 रन ही बना सके. हालांकि, UAE के खिलाफ उनकी 160 रनों की पारी ने सारे सवालों का जवाब दे दिया. तीन पारियों में 252 रन के साथ वह टूर्नामेंट के बल्लेबाजी चार्ट में सबसे ऊपर हैं.

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पाकिस्तान ने खोली थी भारतीय बल्लेबाजी की पोल

भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में नेपाल और UAE को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ उसे तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियां भी सामने आई थीं. पाकिस्तान के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने पूरी टीम 208 रनों पर सिमट गई थी. अर्जुन राजपूत ने 107 रन की पारी खेलकर अकेले संघर्ष किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त साथ नहीं मिला. बाकी बल्लेबाजों में सिर्फ चार ही दोहरे अंक तक पहुंच सके.

अर्जुन राजपूत भी भारत के लिए अहम साबित हुए हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उनके शतक ने भारतीय टीम को संभालने की कोशिश की थी. अब सेमीफाइनल में शीर्ष क्रम से लेकर मध्यक्रम तक सभी बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

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गेंदबाजी में ईशान और मनाल से उम्मीदें

भारतीय टीम की ताकत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं है. मध्यम गति के गेंदबाज ईशान सूद ने अब तक आठ विकेट झटके हैं, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर मनाल चौहान के खाते में पांच विकेट हैं. नेपाल के खिलाफ भारत की गेंदबाजी ने ही जीत की नींव रखी थी. भारतीय गेंदबाजों ने नेपाल को महज 128 रनों पर समेट दिया था. इसके बाद कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर ने लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई.

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दूसरी ओर, अफगानिस्तान ने ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाई है. उसकी बल्लेबाजी में फैसल रहीमी और सुभान जाखेल ने अहम योगदान दिया है. गेंदबाजी में नूर अली सबसे प्रभावशाली रहे हैं. वह अब तक 13 विकेट ले चुके हैं. अमीर हमजा ने भी पांच विकेट हासिल किए हैं.

ऐसे में भारतीय शीर्ष क्रम के सामने नूर अली की चुनौती होगी. भारत को अगर फाइनल में पहुंचना है तो आर्यवीर और अर्जुन जैसे बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी होगी. साथ ही गेंदबाजों को भी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना होगा.

आठ बार का चैम्पियन भारत फिर खिताब की राह पर

भारतीय अंडर-19 टीम इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. भारत अब तक आठ बार अंडर-19 एशिया कप जीत चुका है. इसमें एक साझा खिताब भी शामिल है. टीम इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. हालांकि, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की चुनौती पार करना आसान नहीं होगा. आर्यवीर के बल्ले से रनों की बरसात जारी रही तो भारत के लिए फाइनल का रास्ता जरूर आसान हो सकता है.





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