कनाडा में भारतीय मूल की महिला की हत्या, 7 महीने बाद आरोपी पार्टनर गिरफ्तार

कनाडा के टोरंटो शहर में भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की सनसनीखेज हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सात महीने महिला का पार्टनर और हत्या का आरोपी फरार था.

टोरंटो पुलिस ने हिमांशी की हत्या के मुख्य आरोपी और उनके पार्टनर 32 वर्षीय अब्दुल गफूरू को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अभियान के बाद संभव हो पाई है, जिसके तहत आरोपी को विदेश से वापस कनाडा लाया गया.

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, हिमांशी खुराना (30) का शव पिछले साल 20 दिसंबर को टोरंटो के एक घर के अंदर से बरामद किया गया था. पुलिस एक लापता महिला की शिकायत मिलने पर उस इलाके में जांच के लिए पहुंचे थी.

शुरुआती जांच और रातभर चली छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हिमांशी की हत्या की गई है. यह मामला घरेलू हिंसा (इंटिमेट पार्टनर वायलेंस) से जुड़ा हुआ है.

घटना के तुरंत बाद से ही मृतका का पार्टनर और आरोपी अब्दुल गफूरू फरार चल रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए कनाडा की पुलिस ने आरोपी की पहचान उजागर करते हुए उसके खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर का देशव्यापी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

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कनाडा के कानून के तहत, अगर अदालत में यह साबित हो जाता है कि हत्या प्लांड थी, तो इस जुर्म में बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा हो सकती है.

विदेश से पकड़ा गया आरोपी

टोरंटो पुलिस ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज की. आरोपी अब्दुल गफूरू को 7 अगस्त को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की भगोड़ा इकाई (Fugitive Squad) और हत्या मामलों की जांच इकाई (Homicide and Missing Persons Unit) ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया.

आरोपी को प्लेन के जरिए टोरंटो लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर उतरते ही कनाडाई अधिकारियों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया. पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है ताकि आरोपी को अदालत में कड़ी सजा दिलाई जा सके.

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