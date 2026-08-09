scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कनाडा में भारतीय मूल की महिला की हत्या, 7 महीने बाद आरोपी पार्टनर गिरफ्तार

पिछले साल 20 दिसंबर को टोरंटो के एक घर में 30 साल की हिमांशी खुराना का शव मिला था. आरोपी पार्टनर उसके बाद से ही वह फरार था. 7 महीने बाद पुलिस ने आरोपी को विदेश से पकड़ा है.

Advertisement
X
सात महीने पहले हिमांशी का शव कमरे में बंद पड़ा मिला था. (फोटो-टोरंटो पुलिस)
सात महीने पहले हिमांशी का शव कमरे में बंद पड़ा मिला था. (फोटो-टोरंटो पुलिस)

कनाडा के टोरंटो शहर में भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की सनसनीखेज हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सात महीने महिला का पार्टनर और हत्या का आरोपी फरार था.
टोरंटो पुलिस ने हिमांशी की हत्या के मुख्य आरोपी और उनके पार्टनर 32 वर्षीय अब्दुल गफूरू को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अभियान के बाद संभव हो पाई है, जिसके तहत आरोपी को विदेश से वापस कनाडा लाया गया.

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक,  हिमांशी खुराना (30) का शव पिछले साल 20 दिसंबर को टोरंटो के एक घर के अंदर से बरामद किया गया था. पुलिस एक लापता महिला की शिकायत मिलने पर उस इलाके में जांच के लिए पहुंचे थी.

शुरुआती जांच और रातभर चली छानबीन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हिमांशी की हत्या की गई है. यह मामला घरेलू हिंसा (इंटिमेट पार्टनर वायलेंस) से जुड़ा हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

Gorakhpur Crime
गोरखपुर में ब्रह्मभोज के दौरान ठेकेदार की हत्या
attack on woman over suspicion of affair
मुजफ्फरनगर में हत्या की वारदात, शख्स पर हथियार से जानलेवा हमला
Looteri Dulhan
गोपालगंज में 'लुटेरी दुल्हन' पैसे और गहने लेकर फरार
Chief Justice photo in tantrik ritual
चीफ जस्टिस की तस्वीर लेकर श्मशान में बैठा था शख्स, फिर...
Murderer Arrested after 28 years
1999 में हथकड़ी समेत कस्टडी से भागा था आरोपी, 28 साल बाद पुलिस ने दबोचा

घटना के तुरंत बाद से ही मृतका का पार्टनर और आरोपी अब्दुल गफूरू फरार चल रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए कनाडा की पुलिस ने आरोपी की पहचान उजागर करते हुए उसके खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर का देशव्यापी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: कांग्रेस नेता का दिनदहाड़े मर्डर, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य शूटर गिरफ्तार

Advertisement

कनाडा के कानून के तहत, अगर अदालत में यह साबित हो जाता है कि हत्या प्लांड थी, तो इस जुर्म में बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा हो सकती है.

विदेश से पकड़ा गया आरोपी

टोरंटो पुलिस ने शनिवार को एक प्रेस रिलीज की. आरोपी अब्दुल गफूरू को 7 अगस्त को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की भगोड़ा इकाई (Fugitive Squad) और हत्या मामलों की जांच इकाई (Homicide and Missing Persons Unit) ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया.

आरोपी को प्लेन के जरिए टोरंटो लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर उतरते ही कनाडाई अधिकारियों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया. पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है ताकि आरोपी को अदालत में कड़ी सजा दिलाई जा सके.

यह भी पढ़ें: 6 महीने लिवइन, शादी का इरादा और कत्ल... शरथ और अनुषा की मोहब्बत का खौफनाक अंत! वजह पर सस्पेंस

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Jharkhand में छात्र और सरकार के बीच बातचीत विफल, 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान! |
    ED डायरेक्टर राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश |
    JPSC पर राजी सरकार, JSSC पर चल रहा तकरार... झारखंड में फंस गया पेच |
    How to Keep fresh Mint: घर लाते ही कुछ ही घंटों में सड़ने लगता है पुदीना? इस तरीके से फ्रिज में करें स्टोर, रहेगा ताजा और हरा |
    UP में मौसम विभाग का येलो अलर्ट, लखनऊ में जमकर बरसेंगे मानसूनी बादल! |
    ट्रंप को चाहिए ईरान युद्ध से एग्जिट, अब न्यूक्लियर डील भी लगाया दांव पर |
    'कामयाबी के लिए अपनों की बुराई जरूरी है?', बोले गोविंदा, पत्नी सुनीता आहूजा से हैं नाराज? |
    '24 घंटे में माफी मांगो वरना...', 22 हजार करोड़ के घोटाले का आरोपों पर BJP का AAP को अल्टीमेटम |
    Sawan Amavasya 2026: 11 या 12 अगस्त, सावन की अमावस्या कब है? जानें सूर्य ग्रहण के बीच क्या रहेगा दान-स्नान का मुहूर्त |
    पहली बार भोपाल से पटना की सीधी फ्लाइट शुरू, रीवा-जबलपुर भी अब सीधे कोलकाता से जुड़े
    Advertisement