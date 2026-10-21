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'पहले के समझौतों से अलग होगा', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के काफी करीब हैं. यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और आपसी संबंधों पर चर्चा हो रही है.

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ट्रंप ने कहा दोनों देश समझौते के काफी करीब हैं. (Photo: White House)
ट्रंप ने कहा दोनों देश समझौते के काफी करीब हैं. (Photo: White House)

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर कई महीनों से दोनों देशों के बीच बातचीज जारी है. अब इस व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते के काफी करीब हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह व्यापार समझौता पहले हुए समझौतों से काफी अलग होगा. 

मंगलवार को ट्रंप ने पत्रकारों से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की. उन्होंने साफ कहा कि दोनों देश समझौते के काफी करीब हैं. उन्होंने कहा, 'वे समझौता करना चाहते हैं. हम भी समझौता करने जा रहे हैं. हम काफी करीब हैं.' हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता पहले किए गए समझौतों से काफी अलग तरह का होगा. 

ट्रंप का यह बयान ऐया समय में आया है, जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर हैं. इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और आपसी संबंधों पर मजबूती से चर्चा हुई है. बता दें, इसी महीने की शुरुआत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की थी. 

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यह भी पढ़ें: खत्म होने का नाम नहीं ले रही रूस-यूक्रेन जंग, US विदेश मंत्री बोले- बेहद निराश और गुस्से में हैं ट्रंप

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दरअसल, भारत और अमेरिका ने इसी साल फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा तैयार करने का ऐलान किया था. हालांकि, अमेरिका के टैरिफ ढांचे में बदलाव के बाद समझौते को लेकर दोबारा बातचीत शुरू हुई. 

अब ट्रंप के हालिया बयान के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर लोगों की नजरें टिकी हैं. वहीं, कांग्रेस ट्रंप के इस बयान के बाद हमलावर है. कांग्रेस नेता टी.एस. सिंह देव ने X पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि व्यापार समझौते को लेकर भारत की ओर से कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा. 

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