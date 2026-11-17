उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. प्रदेश में अब कुल 13.58 करोड़ मतदाता हैं. SIR-2026 की अंतिम मतदाता सूची के मुकाबले इसमें 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, 2026 की अनुमानित आबादी के हिसाब से प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 2.58 करोड़ मतदाता कम हैं. ऐसे में जिन लोगों का नाम इस सूची में नहीं है, उनके लिए सवाल है कि वे अब क्या कर सकते हैं और अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं?

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जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गया है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं. यह सुविधा उन लोगों के लिए भी है, जिनका नाम 27 अक्टूबर 2025 यानी एसआईआर शुरू होने से पहले की वोटर लिस्ट में नहीं था. विदेश में रहने वाले भारतीय भी फॉर्म-6 भरकर ओवरसीज इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए पात्र मतदाता देश में कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म भरते समय आधार कार्ड की जानकारी भी ली जाएगी. आधार कार्ड के आगे और पीछे, दोनों तरफ की तस्वीर अपलोड करने की सुविधा होगी.

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नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए अलग-अलग फॉर्म

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म तय किए हैं. जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, वे नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं. अगर किसी नाम को मतदाता सूची से हटवाना है तो इसके लिए फॉर्म-7 भरना होगा. वहीं, नाम, पता या दूसरी जानकारी में सुधार कराने के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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आयोग ने युवाओं और महिलाओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए भी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, ताकि पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल किया जा सके.

ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए मतदाता अपने मतदान केंद्र पर उपलब्ध सूची की जांच कर सकते हैं. इसके अलावा बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास भी यह सूची उपलब्ध है. मतदाता ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in और चुनाव आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर भी नाम देखने की सुविधा उपलब्ध है.

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सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट मतदाता सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी है. पूरक मतदाता सूचियों की सॉफ्ट कॉपी भी दी गई है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और पूरक सूचियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं.

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