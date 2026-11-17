Amla Navami 2026 Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व माना जाता है. इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है. पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है.

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इस दिन दान-पुण्य करना बेहद शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी पर पूजा-पाठ, दान-पुण्य और शुभ कार्य करने से कई गुना अधिक पुण्य फल मिलता है. कई जगहों पर लोग आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं. साथ ही जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े और धन का दान देते हैं. आइए जानते हैं कि इस साल अक्षय नवमी कब मनाई जाएगी और पूजा के लिए कौन-कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे.

अक्षय नवमी 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार, साल 2026 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर, बुधवार को सुबह 6 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगी. इस तिथि का समापन 19 नवंबर, गुरुवार को सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल अक्षय नवमी का पर्व 18 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा.

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अक्षय नवमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

लाभ चौघड़िया: सुबह 6:46 से 8:06 बजे तक

अमृत चौघड़िया: सुबह 8:06 से 9:26 बजे तक

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:46 से दोपहर 12:06 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 4:06 से 5:26 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 7:06 से रात 8:46 बजे तक

अमृत चौघड़िया: रात 8:46 से 10:26 बजे तक

अक्षय नवमी पर इन चीजों का करें दान

अक्षय नवमी के दिन जरूरतमंदों को दान देना भी शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए. माना जाता है कि श्रद्धा के साथ किए गए दान और अच्छे कार्यों का पुण्य कभी खत्म नहीं होता.

अक्षय नवमी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है. इसलिए अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है. माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है. इस दिन स्नान, पूजा-पाठ और दान करने का भी विशेष महत्व है.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय नवमी को सतयुग की शुरुआत से भी जोड़कर देखा जाता है. इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. कई जगहों पर पेड़ के नीचे दीपक जलाने और भोजन करने की परंपरा है. मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है.



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