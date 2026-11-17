पूरी दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एशिया दौरे और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ उनकी संभावित मुलाकात पर टिकी हैं. वहीं, दूसरी तरफ, किम जोंग उन इन अटकलों से बेफिक्र होकर बर्फीली वादियों में 'चिल मोड' में नजर आए हैं.

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किम जोंग उन ने रविवार और सोमवार (15-16 नवंबर) को अपने परिवार और पार्टी के सदस्यों के साथ माउंट पेक्टू के पास स्थित समजीयोन पर्यटन क्षेत्र का दौरा किया.

इस दौरान किम ने वहां मौजूद स्की सुविधाओं और होटलों का निरीक्षण किया. उन्होंने वहां हुए विकास कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए इन्हें 'वाकई में बेदाग' बताया.

(Photo- KCNA) ​

स्की रिजॉर्ट में फैमिली टाइम एंजॉय करते दिखे किम

मंगलवार को उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने समजीयोन से ही कि किम और उनकी फैमिली की कुछ तस्वीरें जारी की हैं. इनमें किम चीनी सीमा के पास एक स्की रिजॉर्ट में फैमिली टाइम एंजॉय करते नजर आ रहे हैं.

तस्वीरों में किम जोंग उन बर्फ की चादर के बीच एक सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं. आंखों पर काला चश्मा लगाए और हाथ में सिगरेट थामे किम मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर में उनकी पत्नी री सोल जू भी ठीक उनके पीछे खड़ी नजर आ रही हैं.

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(Photo- KCNA)

इस दौरान किम अपनी बेटी जू ए को स्कीइंग करते हुए देख रहे थे. सफेद रंग की ड्रेस पहने जू ए बिना हेलमेट के ही बर्फीली ढलान पर नीचे की ओर स्कीइंग करती दिखाई दीं. बता दें कि दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसियों का मानना है कि किम अपनी बेटी जू ए को ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं.

(Photo- KCNA)

ट्रंप ने दिया था किम से मुलाकात का संकेत

किम की ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते अपने चीन दौरे के दौरान उनसे मुलाकात की संभावना जताई है. अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान किम से तीन बार मिल चुके ट्रंप ने एशिया दौरे के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से कहा था, 'हम किम जोंग उन से भी मिल सकते हैं, इसलिए ये अच्छा रहेगा.'

इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी बताया था कि किम इस मुलाकात के लिए यात्रा करेंगे या नहीं, ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर निर्भर करता है.

(Photo- KCNA) ​

विशेषज्ञों को फिलहाल मुलाकात के आसार नहीं

भले ही शेन्जेन में होने वाले APEC शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप और किम की मुलाकात को लेकर अटकलें तेज हों, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि किम के इस रिजॉर्ट दौरे से ऐसी किसी बैठक की तैयारी के संकेत नहीं मिलते हैं.

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कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन के वरिष्ठ शोधकर्ता होंग मिन ने बताया कि KCNA की रिपोर्ट में वॉशिंगटन के लिए कोई संदेश नहीं है और न ही इसमें अमेरिका-उत्तर कोरिया वार्ता की किसी तैयारी के आसार दिख रहे हैं. इसके अलावा, समजीयोन उस शेन्जेन शहर से 2,500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, जहां चीन इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है.

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