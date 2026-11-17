भारत समेत पूरी दुनिया में बहुत से लोग बाल संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं. इस परेशानी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी कमाल की कंघी बनाई है, जो बालों को गिरने से रोकती है नए बालों को भी उगाने में मदद करती है.

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चीन के रिसर्चर ने एक इलेक्ट्रिक कंघी तैयारी की है, जिसका नाम डेटांगल है. इस इलेक्ट्रिक कंघी के अंदर छोटे-छोटे पल्स का इस्तेमाल किया है, जो नए बालों का उगाने और पुराने बालों को मजबूत करने में मदद करते हैं. यह रिसर्च बीजिंग की बेइहांग यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने की है.

डेलीमेल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि रिसर्चर का कहना है कि यह इलेक्ट्रिक कंघी बालों के झड़ने में कारगर साबित हो सकती है. पारंपरिक तरीकों की तुलना में इलेक्ट्रिक कंघी स्कैल्प के अंदर 9 गुना ज्यादा गहराई तक पहुंच सकती है. इसकी वजह से यह ज्यादा कारगर तरीके से काम करने में मदद करती है.

28 दिनों तक चूहों पर टेस्टिंग की गई है

रिसर्चर ने चूहों पर टेस्टिंग की है. महीनेभर तक चले इस प्रोग्राम में चूहों पर तेजी से बाल उगते हुए नजर आए हैं. यहां तक का 28 दिन दिनों में गंजे हिस्से पर बाल उगा दिए.

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रिसर्च में बताया है कि इलेक्ट्रिक कंघी का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों पर किया गया है. रिपोर्ट में बताया है कि रिजल्ट संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में यह एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के इलाज में मददगार साबित हो सकती है, जिसको आमतौर पर पुरुषों में होने वाला पैटर्न बाल्डनेस यानी मेल पैटर्न गंजापन भी कहा जाता है.

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दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा लोग बालों की समस्या से प्रभावित

रिसर्चर ने बताया है कि नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में लिखा कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया की वजह से पूरी दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा प्रभावित हैं. इसकी वजह से धीरे-धीरे बाल झड़ते हैं और इसका असर लोगों की मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता पर भी दिखाई देता है.

रिसर्चर ने बताया है कि रोजाना बालों में कंघी करने के दौरान एंड्रोजेनिटिक एलोपेसिया के इलाज के लिए कंघी के आकार वाला एक बायोइलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम तैयार किया है.

रिसर्चर ने पाया है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यानी बिजली के हल्के झटकों से ही बालों की ग्रोथ बढ़ी है. इसकी मदद से स्कैल्प में बल्ड सर्कुलेशन बेहतर हुआ है और बालों के रोम की संख्या में इजाफा हुआ है.

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डेली इस्तेमाल करना होगा आसान

नॉर्मल दवाओं की तुलना में इलेक्ट्रिक कंघी ज्यादा कारगर साबित होगी. नॉर्मल तरीके और दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स तक प्रभावी तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं.

रिसर्चर ने पाया है कि इलेक्ट्रिकल कंघी की वजह से सूजन और स्किन संबंधित समस्या भी नहीं हुईं हैं. आने वाले दिनों में इसे दूसरे जानवरों पर भी टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद आखिर में ये इंसानों तक पहुंचेगा. अभी इसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा.

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