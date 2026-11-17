बच्चन खानदान के कैलेंडर में 16 नवंबर का दिन सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि इसी दिन ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपनी लिटिल प्रिंसेस आराध्या बच्चन का इस दुनिया में स्वागत किया था. ऐश्वर्या और अभिषेक की लाडली बेटी आराध्या 15 साल की हो गई हैं. 16 नवंबर को आराध्या ने धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया.

और पढ़ें

अमिताभ की इमोशनल पोस्ट

हर साल बच्चन परिवार में इस दिन धूमधाम से आराध्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है. आराध्या के जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन ने भी पोती के लिए एक खास संदेश लिखकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा- घर की पोती का जन्मदिवस सुनहरा और भाग्यशाली रहे. ईश्वर से यही प्रार्थना है.

पोती आराध्या के लिए अमिताभ बच्चन की भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फैंस अमिताभ को बेस्ट दादू बता रहे हैं.





इसके अलावा अमिताभ ने फैंस से मिले प्यार का भी शुक्रिया अदा किया. बिग बी ने आगे लिखा- जो स्नेह रविवार से मिला...वो अति स्मरणीय रहा. आप सभी की प्रार्थनाओं का अभनंदन.

अभिषेक और ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में ग्रैंड वेडिंग की थी. दोनों की शादी का जश्न कई दिनों तक चला था. शादी के बाद कपल ने साल 2011 में बेटी आराध्या बच्चन का वेलकम किया था. आराध्या के जन्म से बच्चन परिवार में खुशियों की सौगात आई. आराध्या परिवार में हर किसी की लाडली हैं. अमिताभ और जया बच्चन भी पोती आराध्या के काफी क्लोज हैं. कजिन्स नव्या नवेली और अगस्त्य संग भी आराध्या का खास बॉन्ड है.

Advertisement

बीते कुछ सालों में आराध्या के ट्रांसफॉर्मेशन ने फैंस को काफी इंप्रेस किया है. बचपन से अब तक आराध्या का लुक काफी बदल गया है. आराध्या पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं. उनकी एक झलक पाने को फैंस बेताब रहते हैं.

हमारी तरफ से भी आराध्या बच्चन को Happy Birthday!

---- समाप्त ----