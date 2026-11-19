अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एक और दौर के बड़े हमलों पर विचार कर रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल चाहता है कि चार से सात दिन तक हवाई हमलों का अभियान चलाया जाए. इजरायल ने चेतावनी दी है कि ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन के भंडार फिर से बना रहा है और रासायनिक और जैविक हथियारों की अपनी क्षमता भी बढ़ा रहा है. पेंटागन ने ट्रंप के सामने सैन्य विकल्प रखे हैं, लेकिन उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है. अमेरिकी अधिकारी खुद इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं.

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न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इस समय एक बड़ा सवाल खड़ा है. सवाल यह है कि क्या अमेरिका को ईरान पर फिर से बड़े पैमाने पर हमले करने चाहिए. रिपोर्ट में "एक और दौर" की बात कही गई है, यानी चर्चा नए सिरे से बड़े हमलों की है. ट्रंप सभी विकल्पों पर सोच रहे हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है.

इजरायल क्या चाहता है?

रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल इस मामले में अमेरिका पर जोर डाल रहा है. उसकी मांग है कि चार से सात दिन का हवाई अभियान चलाया जाए. हवाई अभियान का मतलब है लड़ाकू विमानों और हवा से किए जाने वाले हमलों के जरिए लगातार निशाने पर वार करना. इजरायल का कहना है कि ईरान की बढ़ती तैयारी को देखते हुए ऐसी कार्रवाई जरूरी है.

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इजरायल की चेतावनी

इजरायल ने चेतावनी दी है कि ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन के भंडार दोबारा खड़े कर रहा है. इजरायल का यह भी कहना है कि ईरान रासायनिक और जैविक हथियार बनाने की अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है. ये बातें इजरायल की तरफ से कही गई हैं और इन्हीं के आधार पर वह कड़े कदम की मांग कर रहा है.

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पेंटागन ने क्या विकल्प दिए?

अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य विकल्पों की जानकारी दे दी है. इन विकल्पों में ईरान के सैन्य ठिकानों और ऊर्जा से जुड़े ढांचे को निशाना बनाने की योजनाएं शामिल हैं. ट्रंप ने अभी इनमें से किसी भी विकल्प पर फैसला नहीं किया है.

अमेरिकी अधिकारियों में मतभेद

इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी अधिकारी एकमत नहीं हैं. खुफिया जानकारी को लेकर उनकी राय अलग अलग है, यानी ईरान के बारे में जो सूचनाएं मिली हैं, उन्हें कितना पुख्ता माना जाए, इस पर बहस है. इसके अलावा दोबारा लड़ाई शुरू होने के जोखिमों को लेकर भी अधिकारियों में चिंता और असहमति है.

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अब सबकी नजर इस पर है कि ट्रंप आगे क्या फैसला लेते हैं.

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