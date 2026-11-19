कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से शुरू की गई व्हाट्सएप सर्विस को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है. इसके जरिए अब मेंबर्स को फटाफट अपने पीएफ खाते से जुड़ी हर एक डिटेल मिल रही है. EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि महज 14 दिन में ही EPFO WhatsApp Service के जरिए करीब 90 लाख मेंबर्स ने अपना पीएफ बैलेंस चेक किया है. न सिर्फ पीएफ खाते में जमा रकम की जानकारी, बल्कि इस चैनल पर संगठन से जुड़े हर एक अपडेट मिल जाते हैं.
'Hi' लिखते ही मिल रही पूरी डिटेल
ईपीएफओ की नई व्हाट्सऐप सर्विस (EPFO On WhatsApp) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है और अब उन्हें अपने व्हाट्सऐप पर सिर्फ 'Hi' लिखते ही तमाम जरूरी जानकारियां मिल जाती हैं. पीएफ खाते में कितने पैसे जमा हैं, इसमें हुए आखिरी पांच लेन-देन समेत कई जानकारियां अब एक फटाफट आपके सामने आ जाती हैं. यही नहीं इस सर्विस के जरिए पासबुक डाउनलोड करने की भी सुविधा मिलती है.
EPFO की ओर से शेयर की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डालें, तो इसमें ईपीएफओ ने बताया है कि इस व्हाट्सऐप सर्विस की शुरुआत होने के बाद अब तक सिर्फ 14 दिनों के भीतर ही 89.88 लाख सदस्यों ने अपनी PF Balance चेक किया है.
89.88 lakh members checked their EPF balance in just 14 days! 🚀 Your EPFO services are now just a WhatsApp message away! 💬 Simply send a ‘Hi’ to +91 8796441800 and experience the convenience! #EPFO #EPFOServicesOnWhatsApp https://t.co/8HXpGHMJvT— EPFO (@officialepfo) November 18, 2026
EPFO ने फिर शेयर किया नंबर
अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट में भी ईपीएफओ की ओर से व्हाट्सऐप सर्विस से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर शेयर किया गया है, जो '8796441800' है, इससे ईपीएफओ की व्हाट्सएप सुविधा से कनेक्ट होकर डिटेल और अपडेट्स हासिल किए जा सकते हैं.
व्हाट्सएप नंबर से कैसे जुड़ें?
EPFO QR Code से ऐसे जुड़ें
EPFO WhatsApp पर क्या-क्या चेक?
ईपीएफओ की ओर से शुरू की गई इस व्हाट्सऐप सर्लिस के जरिए न सिर्फ पीएफ बैलेंस चेक किया जा सकता है, बल्कि आखिरी के पांच ट्रांजैक्शन की डिटेल भी हासिल की जा सकती है. यही नहीं सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करके यूजर अपनी पीएफ अकाउंट की पासबुक को डाउनलोड भी कर सकता है. इसके अलावा इस चैनल पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से हर लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिल जाते हैं.