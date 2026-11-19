यूपी के बलरामपुर-उतरौला मार्ग पर 18 नवंबर की रात करीब 11 बजे घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ. उतरौला थाना क्षेत्र के अक्सीबड़हरा गांव के पास हुई इस दुर्घटना में बलरामपुर जिले के निवासी गुफरान, सलीम, रहमत, तौफीक और मोहम्मद फारूक की मौत हो गई. वहीं, बड़हरा खुर्द निवासी मुजम्मिल खान (20) और नाहिद अली (18) गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार, कम विजिबिलिटी के बीच टीवीएस स्पोर्ट और टीवीएस राइडर बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया.

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कोहरे के कारण हुआ हादसा

हादसे की वजह कोहरे को बताया जा रहा है. पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, घने कोहरे के बीच दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हुई और कुछ पैदल राहगीर भी इसकी चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे.

मृतकों की पहचान और घायलों का इलाज

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले सभी युवक बलरामपुर के ही रहने वाले थे. मृतकों में गुफरान (18), रहमत (30), तौफीक (19) और मोहम्मद फारूक (20) शामिल हैं, जबकि सलीम की उम्र पुलिस रिकॉर्ड में 20 और अन्य रिपोर्ट में 21 साल बताई गई है. सूचना मिलते ही उतरौला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने मुजम्मिल खान और नाहिद अली की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा संस्थान रेफर कर दिया.

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एसपी ने किया निरीक्षण, जांच जारी

पांच युवकों की मौत की खबर मिलते ही बलरामपुर के एसपी मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने घटनास्थल का मुआयना किया और अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को मामले की जांच और आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

पुलिस ने घटनास्थल से दो क्षतिग्रस्त हेलमेट और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए हैं. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से हादसे के सही कारणों की जांच कर रही है. वहीं, हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में चीख-पुकार मच गई.

बलरामपुर सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान

उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. सीएम योगी ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवाओं के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को पीड़ित परिवारों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने तथा घायलों के समुचित उपचार व जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

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