दिल्ली के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से साइबर क्राइम का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. एक पोते ने अपने ही दादा के बैंक अकाउंट से 29 लाख से ज्यादा रुपये उड़ा लिए. आरोपी पोते ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दादा के खाते से रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराई. फिर उस पैसे को अय्याशी, पार्टियों और घूमने-फिरने में खर्च कर डाला.

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ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सायबर थाना पुलिस ने पोते अभिषेक राघव समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने ठगी के पैसों से खरीदी गई एक पोलो कार और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं.

शिकायतकर्ता और आरोपी के ही पिता अश्वनी राघव ने पुलिस को बताया कि उनके पिता जगदीश सिंह (87) भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हैं. उनके बैंक खाते से लगातार संदिग्ध लेनदेन और पैसे निकल रहे थे.

दादा के खाते से लिंक था पोते का नंबर

पुलिस ने बैंक अकाउंट्स, KYC दस्तावेजों और ट्रांजेक्शन की पड़ताल की. जांच में पता चला कि 9 लाख 26 हजार 892 रुपये अभिषेक राघव के खाते में भेजे गए थे. वहीं, 20 लाख 24 हजार रुपये तुषार चौधरी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे. बैंक लेनदेन के सुराग के आधार पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छापेमारी की और दोनों आरोपियों को दबोच लिया.

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आरोपी अभिषेक राघव खुर्जा से BA-LLB की पढ़ाई कर रहा है. पुलिस के मुताबिक, अभिषेक का मोबाइल नंबर उसके दादा के बैंक खाते से जुड़ा था. इसी का फायदा उठाकर उसने अपने दोस्त तुषार चौधरी के साथ मिलकर ये ठगी की.

मनाली-नैनीताल की सैर, कार में लगवाया महंगा म्यूजिक सिस्टम

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपयों ने ठगी की रकम को मौज-मस्ती में लुटा दिया. दोनों मनाली, नैनीताल और ओडिशा घूमने गए. नोएडा में दोस्तों के साथ पार्टियां कीं और महंगे शौक पूरे किए. आरोपियों ने ठगी के पैसों से 2 लाख 75 हजार रुपये में एक पोलो कार खरीदी. उस कार में 1 लाख 25 हजार रुपये का म्यूजिक सिस्टम भी लगवाया. पुलिस ने ये कार जब्त कर ली है.

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नर्सिंग का छात्र है दूसरा आरोपी, मनी ट्रेल की जांच जारी

दूसरा आरोपी तुषार चौधरी भी 22 साल का है और खुर्जा से नर्सिंग का कोर्स कर रहा है. उसके अकाउंट में 20 लाख 24 हजार रुपये ट्रांसफर हुए थे. इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस बाकी रकम का पता लगा रही है. संभावित दूसरे मददगारों की पहचान और पूरे मनी ट्रेल की जांच जारी है. इस घटना ने परिवार के भीतर भरोसे और बुजुर्गों की बैंकिंग सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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