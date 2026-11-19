केरलम के अलप्पुझा में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन ने एहतियातन बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है. बुधवार को जिले के प्रभावित इलाकों में 18,600 से ज्यादा पक्षियों को मारा गया और 28,040 अंडे नष्ट किए गए.

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एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अंबलप्पुझा नॉर्थ, अंबलप्पुझा साउथ और चेन्निथला-थ्रिप्परुंथुरा पंचायतों में प्रभावित फार्मों के एक किलोमीटर के दायरे में ये अभियान चलाया गया.

अभियान के दौरान कुल 7,116 मुर्गियां, 11,057 बतख और 447 बटेर मारे गए. इसके अलावा लगभग 100 किलो पोल्ट्री फीड भी नष्ट किया गया.

मारे गए पक्षियों में से 7,331 अंबलप्पुझा नॉर्थ के प्रभावित फार्म के आसपास के क्षेत्रों से थे. वहीं, 11,289 पक्षी चेन्निथला-थ्रिप्परुंथुरा से और 20 पक्षी अंबलप्पुझा साउथ से थे. अंबलप्पुझा नॉर्थ के वार्ड 11 स्थित एक फार्म में बटेर और मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी.

चेन्निथला-थ्रिप्परुंथुरा के वार्ड 1 के एक फार्म में बतख और मुर्गियों में संक्रमण पाया गया था. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया था कि भोपाल स्थित 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज' (NIHSAD) में भेजे गए सैंपलों की जांच पॉजिटिव आई थी.

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अंबलप्पुझा नॉर्थ में 1,636 एडल्ट मुर्गियां, 5,225 चूजे, 447 बटेर और तीन बतख मारे गए. चेन्निथला-थ्रिप्परुंथुरा में 235 मुर्गियां, 586 बतख और 10,468 बतख के बच्चों को भी मारा गया.

सुरक्षा के बीच चला अभियान, 10 किमी तक निगरानी

इस कार्रवाई के लिए दोनों प्रभावित क्षेत्रों में तीन-तीन रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात की गईं. हर टीम में एक डॉक्टर, दो पशुधन निरीक्षक, दो अटेंडेंट और चार कर्मचारी शामिल थे. टीमों ने PPE किट पहनकर और सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पक्षियों को मारा.

पोल्ट्री बिक्री पर एक हफ्ते तक बैन

वायरस न फैले, इसके लिए पक्षियों के अवशेष जला दिए गए. प्रभावित फार्मों के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है. साथ ही, पोल्ट्री और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री और परिवहन पर एक हफ्ते के लिए रोक लगाई गई है. संक्रमण वाले स्थानों के एक किलोमीटर के दायरे में अभियान पूरा होने के बाद तीन महीने तक घरेलू पक्षी पालने पर भी पाबंदी रहेगी.

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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, बर्ड फ्लू एक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से जंगली पक्षियों और पोल्ट्री में फैलती है. संक्रमित जानवरों या दूषित वातावरण के सीधे या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से ये कभी-कभी इंसानों को भी संक्रमित कर सकती है.

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