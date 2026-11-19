राजस्थान के विश्वप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में अब रौनक धीरे-धीरे अपने पूरे शबाब पर पहुंचने लगी है. रेतीले धोरों के बीच सजे मेले में देशी संस्कृति और विदेशी मेहमानों का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. कहीं लोक संगीत की धुन सुनाई दे रही है तो कहीं पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकार पर्यटकों का ध्यान खींच रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच मेले के मैदान में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने विदेशी पर्यटकों को भी हैरान कर दिया. ढोल की थाप पर जब रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंटों ने अपने अनोखे अंदाज में नृत्य किया तो पूरा मैदान तालियों और कैमरों की आवाज से गूंज उठा. ऊंटों के इस डांस को देखकर विदेशी मेहमानों के मुंह से बार-बार 'हाउ वंडरफुल' निकलता रहा.

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ढोल की थाप पर ऊंटों ने दिखाए डांस के जलवे

पुष्कर मेला मैदान में पर्यटक विभाग की ओर से पर्यटकों के मनोरंजन के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन ऊंट नृत्य और ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. ऊंट नृत्य प्रतियोगिता इस दौरान आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रही. प्रतियोगिता में ऊंट पालक अपने प्रशिक्षित ऊंटों को लेकर मैदान में पहुंचे. ढोल की थाप शुरू होते ही ऊंटों ने भी अपने अंदाज में कदमताल करना शुरू कर दिया. कभी ऊंट गर्दन को लयबद्ध तरीके से हिलाते नजर आए तो कभी अपने पैरों की खास चाल से दर्शकों को रोमांचित करते दिखे. ऊंटों के इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक मैदान में जुटे रहे. कई पर्यटक मोबाइल कैमरे से इस नजारे को रिकॉर्ड करते दिखाई दिए. विदेशी मेहमानों के लिए यह अनुभव किसी रोमांचक सांस्कृतिक कार्यक्रम से कम नहीं था.

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विजेंद्र सिंह का ऊंट रहा पहले स्थान पर

ऊंट नृत्य प्रतियोगिता में पांच ऊंट पालकों ने अपने ऊंटों के साथ हिस्सा लिया. प्रतियोगिता में विजेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह का ऊंट पहले स्थान पर रहा. वहीं मांगीलाल का ऊंट दूसरे और प्रभुसिंह का ऊंट तीसरे स्थान पर रहा. ऊंटों के प्रदर्शन और उनकी अदाओं ने निर्णायकों के साथ-साथ दर्शकों का भी खूब मनोरंजन किया. प्रतियोगिता के दौरान ऊंट पालकों ने अपने पशुओं के साथ तालमेल और प्रशिक्षण का शानदार प्रदर्शन किया. ढोल की आवाज के साथ ऊंटों की गतिविधियां देखकर मैदान में मौजूद लोग उत्साहित नजर आए. खास बात यह रही कि विदेशी पर्यटक इस पारंपरिक प्रतियोगिता को अपने कैमरों में कैद करने के लिए काफी उत्सुक दिखाई दिए.

रंग-बिरंगे श्रृंगार में सजे ऊंटों ने भी बटोरी वाहवाही

मेले के दूसरे दिन ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता भी आयोजित की गई. इसमें सात ऊंट पालकों ने अपने-अपने ऊंटों को आकर्षक तरीके से सजाकर मैदान में उतारा. ऊंटों को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया था. उनके शरीर पर की गई कलाकारी, रंग-बिरंगे सजावटी सामान और आकर्षक साज-सज्जा ने हर किसी का ध्यान खींचा. ढोल की थाप के बीच ऊंट पालकों ने अपने सजे हुए ऊंटों का प्रदर्शन किया. रैंप पर ऊंटों की चाल देखकर ऐसा लग रहा था, मानो रेगिस्तान के ये जहाज किसी फैशन शो में कैटवॉक कर रहे हों. उनकी शाही चाल और आकर्षक सजावट देखकर विदेशी पर्यटक भी खुद को तस्वीरें खींचने से नहीं रोक पाए. ऊंट श्रृंगार प्रतियोगिता में अशोक पुत्र गोपाल के ऊंट ने पहला स्थान हासिल किया. विजेंद्र सिंह का ऊंट दूसरे और सुगन सिंह का ऊंट तीसरे स्थान पर रहा. प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद रहे.

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स्पेन और ब्राजील के पर्यटकों को खूब पसंद आया ऊंटों का डांस

पुष्कर मेले में पहुंचे विदेशी पर्यटकों के लिए ऊंट नृत्य और श्रृंगार प्रतियोगिता बिल्कुल नया अनुभव रहा. स्पेन से आए आल्वेर्टो और ब्राजील से आई ईसा ने इस आयोजन को लेकर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने बताया कि उन्होंने इससे पहले कहीं भी ऊंटों को इस तरह नृत्य करते हुए नहीं देखा था. विदेशी पर्यटकों के मुताबिक, पुष्कर मेले में ऊंट और घोड़ों को देखना अपने आप में शानदार अनुभव है, लेकिन ढोल की थाप पर ऊंटों को नाचते देखना उनके लिए सबसे यादगार पल रहा. उन्होंने प्रतियोगिता की तारीफ करते हुए इसे बेहद खूबसूरत और मनोरंजक बताया. मेले में मौजूद विदेशी मेहमान लगातार ऊंटों की तस्वीरें और वीडियो बनाते रहे. कई पर्यटक ऊंट पालकों के साथ भी तस्वीरें खिंचवाते नजर आए. उनके चेहरे पर उत्साह और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी.

पुष्कर मेले में दिख रही राजस्थान की असली पहचान

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला केवल पशुओं की खरीद-फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की लोक संस्कृति, परंपराओं और ग्रामीण जीवन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का बड़ा मंच भी है. यहां ऊंटों का श्रृंगार, उनकी चाल और नृत्य जैसी प्रतियोगिताएं सदियों पुरानी पशुपालन संस्कृति की झलक पेश करती हैं. इस बार भी मेले में देश-विदेश से पहुंचे पर्यटक राजस्थान की इस विरासत को करीब से देख रहे हैं. ऊंटों के अनोखे डांस से लेकर पारंपरिक श्रृंगार तक, हर आयोजन विदेशी मेहमानों को भारतीय संस्कृति से जोड़ रहा है. रेतीले मैदान में ढोल की थाप पर थिरकते ऊंटों का नजारा इस बात की गवाही दे रहा है कि पुष्कर मेले की असली खूबसूरती उसकी परंपराओं में छिपी है. यही वजह है कि सात समंदर पार से आए पर्यटक भी यहां की संस्कृति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं.

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