सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के अंदर एक टीटीई (TTE) महिला यात्री को नीचे उतारता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. क्या बिना टिकट पकड़े जाने पर किसी महिला को रात के समय भी ट्रेन से उतारा जा सकता है? अगर महिला अकेली सफर कर रही हो या उसके साथ छोटे बच्चे हों, तो क्या रेलवे कर्मचारी उसे बीच रास्ते में छोड़ सकता है? दरअसल, ट्रेन में बिना टिकट सफर करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रेलवे कर्मचारी किसी भी यात्री के साथ मनमाना व्यवहार कर सकते हैं. महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे के कुछ विशेष नियम और कानूनी प्रावधान हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ऐसे मामलों में महिला यात्रियों के क्या अधिकार हैं और टीटीई क्या कर सकता है.

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बिना टिकट पकड़े जाने पर क्या होता है?

भारतीय रेलवे में यात्रा करने के लिए वैध टिकट होना जरूरी है. अगर कोई यात्री बिना टिकट ट्रेन में सफर करता हुआ पकड़ा जाता है, तो रेलवे कर्मचारी उससे तय किराया और नियमानुसार जुर्माना वसूल सकते हैं. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 138 के तहत बिना उचित टिकट या पास के यात्रा करने पर यात्री से तय किराये के साथ अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है. अगर यात्री पैसे देने से इनकार करता है या भुगतान नहीं कर पाता, तो रेलवे कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकता है. हालांकि, किसी यात्री को ट्रेन से उतारने की प्रक्रिया भी नियमों के तहत ही होनी चाहिए. टीटीई अपनी मर्जी से किसी को भी बीच रास्ते में उतारने का फैसला नहीं कर सकता.

क्या रात में अकेली महिला को ट्रेन से उतारा जा सकता है?

यह सबसे अहम सवाल है. अगर कोई महिला अकेले ट्रेन में सफर कर रही है और रात के समय बिना टिकट पकड़ी जाती है, तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है. लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ महिला होने की वजह से बिना टिकट यात्रा करने की छूट नहीं मिल जाती. महिला यात्री से रेलवे नियमानुसार टिकट का किराया और जुर्माना मांगा जा सकता है. अगर वह भुगतान नहीं कर पाती है, तो रेलवे को आगे की कार्रवाई करते समय सुरक्षा और लागू कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है. खासकर रात के समय किसी महिला को सुनसान या छोटे स्टेशन पर असुरक्षित स्थिति में छोड़ना गंभीर मामला हो सकता है.

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रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 139 में अकेली महिला और ऐसे बच्चे की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किया गया है, जो किसी पुरुष यात्री के साथ नहीं है. इस धारा के मुताबिक, अगर कोई अकेली महिला बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ी जाती है और किराया या अतिरिक्त शुल्क नहीं देती है, तो उसे किसी भी स्टेशन पर नहीं उतारा जा सकता. उसे सिर्फ कुछ खास स्टेशनों पर ही उतारा जा सकता है. इसके अलावा, उसे ट्रेन से उतारने की कार्रवाई केवल दिन के समय की जा सकती है. इसका मतलब है कि रेलवे कर्मचारी किसी अकेली महिला को रात में किसी छोटे या सुनसान स्टेशन पर उतारकर नहीं छोड़ सकते.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक महिला को तेज बारिश में TTE ट्रेन से उतार देता है. वीडियो से ये भी साफ नहीं है कि महिला के पास टिकट नहीं था या फिर वो गलत कोच में चढ़ गई थी. लेकिन इस वीडियो के वायरल होने से इस बात की चर्चा खूब है कि क्या बेटिकट होने पर महिला को ट्रेन से उतारा जा सकता है? आइए हम इसके नियम जानते हैं. https://t.co/NXx61p0Hs7 Social Media | Railway | Female Passenger — The Lallantop (@TheLallantop) November 17, 2026

किन स्टेशनों पर उतारी जा सकती है महिला यात्री?

रेलवे अधिनियम की धारा 139 के दूसरे प्रावधान में यह भी बताया गया है कि अकेली महिला या बिना पुरुष अभिभावक के सफर कर रहे बच्चे को किन जगहों पर ट्रेन से उतारा जा सकता है.

इसके लिए तीन तरह के स्टेशन तय किए गए हैं.

1. यात्रा शुरू होने वाला स्टेशन: जिस स्टेशन से महिला ने अपनी यात्रा शुरू की है, वहां उसे उतारा जा सकता है.

2. जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन: किसी बड़े रेलवे जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन पर उसे उतारा जा सकता है.

3. जिला मुख्यालय वाला स्टेशन: जिस स्टेशन पर किसी जिले का मुख्यालय स्थित है, वहां भी महिला को उतारा जा सकता है.

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यानी महिला को किसी छोटे, अनजान या सुनसान स्टेशन पर उतारने की अनुमति नहीं है. उसे उतारने की कार्रवाई भी सिर्फ दिन के समय हो सकती है.

क्या महिला पुलिसकर्मी का मौजूद होना जरूरी है?

यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. रेलवे अधिनियम की धारा 139 में महिला यात्री को उतारने के लिए महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी को अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं लिखा गया है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कानून के मुताबिक महिला पुलिसकर्मी के बिना टीटीई किसी महिला को ट्रेन से उतार ही नहीं सकता. हालांकि, महिला यात्री की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी है. किसी भी तरह की जबरदस्ती, बदसलूकी या असुरक्षित स्थिति पैदा करना उचित नहीं है.

बिना टिकट पकड़े जाने पर महिला यात्री क्या करें?

अगर कोई महिला बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ी जाती है, तो उसे सबसे पहले टीटीई से शांति से बात करनी चाहिए. अगर टिकट नहीं है, तो रेलवे के नियमानुसार किराया और अतिरिक्त शुल्क जमा करने की कोशिश करनी चाहिए. अगर किसी वजह से वह भुगतान नहीं कर पा रही है और उसे रात में किसी छोटे या सुनसान स्टेशन पर उतारने के लिए कहा जाता है, तो वह रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकती है. ऐसी स्थिति में महिला यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकती है. सुरक्षा से जुड़ी आपात स्थिति में रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 182 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

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क्या कहता है रेलवे का कानून?

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 55 के मुताबिक, वैध टिकट या रेलवे कर्मचारी की अनुमति के बिना ट्रेन में यात्रा करना गलत है. वहीं, धारा 138 बिना उचित टिकट यात्रा करने पर किराया और अतिरिक्त शुल्क वसूलने का प्रावधान करती है. दूसरी तरफ, धारा 139 में अकेली महिला और बिना पुरुष यात्री के साथ सफर कर रहे बच्चे को ट्रेन से उतारने के स्थान और समय को लेकर विशेष सुरक्षा दी गई है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि बिना टिकट यात्रा करना नियमों के खिलाफ है, लेकिन रेलवे कर्मचारियों को भी कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी होती है. महिला यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.

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