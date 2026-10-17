scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी केटी जकारिया की 4 दिन में छुट्टी! बार एग्जाम पास न करने पर उठे सवाल

ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी केटी जकारिया के पद छोड़ने की खबर सामने आई है. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक, वह अब इस पद पर नहीं रहेंगी. केटी ने सोमवार को ही यह जिम्मेदारी संभाली थी. बार परीक्षा पास नहीं करने की बात सामने आने के बाद उनकी योग्यता पर सवाल उठने लगे थे.

Advertisement
X
ट्रंप की प्रेस सेकेटरी केटी जकारिया ने सोमवार को पदभार संभाला था. (Photo-Reuters)
ट्रंप की प्रेस सेकेटरी केटी जकारिया ने सोमवार को पदभार संभाला था. (Photo-Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी केटी जकारिया अपने  पद से हट गई है. व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. दरअसल, जकारिया ने कुछ दिन पहले ही यह जिम्मेदारी संभाली थी. उनकी योग्यता को लेकर सवाल उठने और ट्रंप की ओर से पद पर बने रहने पर दोबारा विचार करने की सलाह दिए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है.फॉक्स न्यूज ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि जकारिया प्रेस सेक्रेटरी की भूमिका से बाहर हो रही हैं. 

ट्रंप ने कहा था- पद पर बने रहने के बारे में दोबारा सोचें

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से निकलते समय पत्रकारों से कहा कि उन्होंने जकारिया को इस पद पर बने रहने के बारे में दोबारा सोचने की सलाह दी थी. उन्होंने कहा कि यह काम मुश्किल है और इसमें खुश रहना आसान नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

Zelensky attacks Russian oil refinery ignoring Trump's warning.
जेलेंस्की ने की ट्रंप की चेतावनी दरकिनार, यूक्रेन का रूसी रिफाइनरी पर हमला
'गैस से भी हटेगा बैन...', रूस से डीजल डील पर ट्रंप पर भड़के जेलेंस्की
Fort Hood Shooter to Face Firing Squad, Trump Rules Out Live Broadcast of Execution
फोर्ट हूड हमले के दोषी को मौत की सजा, ट्रंप बोले- लाइव प्रसारण नहीं होगा
Sergio Gor
रूसी तेल खरीदा तो पर भारत को लगेगा 100% अमेरिकी टैरिफ?
mother of all bombs
ईरान पर अगले हमले में अमेरिका गिराएगा 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब'

ट्रंप ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि आप खुश रहना चाहती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस काम में आप कभी खुश रह पाएंगी. यह काम आसान नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जकारिया से पद पर बने रहने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था.

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने मिडटर्म चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव, ट्रुथ सोशल से व्हाइट हाउस तक पहुंचीं केटी जकारिया

Advertisement

सोमवार को संभाला था पद, मंगलवार को थी पहली ब्रीफिंग

जकारिया ने सोमवार को प्रेस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली थी. मंगलवार को उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग की थी. केटी जकारिया ने बताया कि उन्हें पिछले बुधवार को इस पद के लिए फोन आया था. इसके बाद शुक्रवार को उन्हें कैरोलिन लेविट की जगह लेने का प्रस्ताव मिला. ट्रंप ने बाद में उनकी नियुक्ति की घोषणा की थी और उन्हें वकील बताया था.

जकारिया की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी सवाल उठे. उन्होंने कैलिफोर्निया के पेपरडाइन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ाई की है. लेकिन इस बात पर सवाल किए गए कि क्या उन्होंने वकालत करने के लिए जरूरी बार परीक्षा पास की है. गुरुवार को फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में जकारिया ने स्वीकार किया कि उन्होंने बार परीक्षा पास नहीं की है. इसके बाद उनकी योग्यता को लेकर चर्चा तेज हो गई.

यह भी पढ़ें: 'अब गैस से भी हटेगा बैन...', रूस से डीजल समझौते पर ट्रंप पर भड़के जेलेंस्की

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का पद अमेरिकी प्रशासन में संचार से जुड़ी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है. जकारिया ने सोमवार को काम शुरू किया था और कुछ ही दिनों बाद उनके पद से हटने की खबर सामने आई. फिलहाल, केटी जकारिया के अगले पद या व्हाइट हाउस में उनकी आगे की भूमिका के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Rashifal 17 अक्टूबर 2026: धनु राशि वाले हर काम सावधानी से करें, जानें क्या कहती है आपकी राशि |
    ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी केटी जकारिया की 4 दिन में छुट्टी! बार एग्जाम पास न करने पर उठे सवाल |
    आज 17 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: निरंतरता बढ़ाएंगे, व्यवस्था संवरेगी |
    आज 17 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: बड़प्पन बढे़गा, स्वयं पर ध्यान देंगे |
    आज 17 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: संबंधों में धैर्य रखें, विनम्र रहें |
    आज 17 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: स्मरण में सुधार होगा, दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे |
    आज 17 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: उत्साहित रहेंगे, खानपान आकर्षक रहेगा |
    आज 17 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: सक्रियता दिखाएंगे, स्वास्थ्य सुधार होगा |
    आज 17 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: भावावेश में न आएं, भेदभाव से बचें |
    आज 17 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: भरोसा जीतेंगे, अनुभवियों से सलाह लेंगे
    Advertisement