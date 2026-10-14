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ट्रंप को पति कह बैठीं नई प्रेस सेक्रेटरी, फिर बोलीं- ओह, ये अच्छा था! VIDEO

डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी केटी जकारिया की पहली व्हाइट हाउस ब्रीफिंग महज 14 मिनट में खत्म हो गई. चार बच्चों की परवरिश और नौकरी के बीच संतुलन पर सवाल आया तो वह ट्रंप और अपने पति को लेकर ऐसा कन्फ्यूज हो गई.

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जकारिया की पहली प्रेस ब्रीफिंग में सवाल-जवाब का हिस्सा बेहद छोटा रहा. (Reuters)
जकारिया की पहली प्रेस ब्रीफिंग में सवाल-जवाब का हिस्सा बेहद छोटा रहा. (Reuters)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी केटी जकारिया ने व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में मंगलवार को पहली बार पत्रकारों का सामना किया. लेकिन उनका डेब्यू लंबा नहीं चला. करीब 14 मिनट की इस ब्रीफिंग में उन्होंने सिर्फ तीन मीडिया संस्थानों से सवाल लिए और फिर अचानक सेशन खत्म कर दिया.

ब्रीफिंग की शुरुआत में जकारिया ने ट्रंप की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति के साथ काम करने को लेकर सम्मानित महसूस कर रही हैं और लंबे समय से उनके लिए काम करना चाहती थीं. इसके बाद उन्होंने ट्रंप प्रशासन की नीतियों और उपलब्धियों पर तैयार बयान पढ़ा.

ब्रीफिंग का सबसे चर्चित पल तब आया, जब उनसे पूछा गया कि व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जैसी व्यस्त जिम्मेदारी के साथ वह अपने चार बच्चों के लिए समय कैसे निकालेंगी.जकारिया ने जवाब में अपने पति का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ शाम का वक्त न बिताना उनके लिए स्वीकार्य नहीं है. इसी दौरान शब्दों का ऐसा उलटफेर हुआ कि वह ट्रंप को अपना पति कह बैठीं.उन्होंने कहा- मेरे प्रेसिडेंट... माफ कीजिए, मेरे पति...

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जब जकारिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इसे मजाक में लेते हुए कहा कि यह अच्छा वाला था. इसके तुरंत बाद उन्होंने फिर ट्रंप की तारीफ की और कुछ ही देर में ब्रीफिंग खत्म कर दी. 

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सिर्फ 14 मिनट चली पहली ब्रीफिंग
जकारिया की पहली प्रेस ब्रीफिंग में सवाल-जवाब का हिस्सा बेहद छोटा रहा. उन्होंने ब्राइटबार्ट, फॉक्स न्यूज और डेली मेल से सवाल लिए. इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द मरीन वन से अलास्का की यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और पत्रकार उनसे वहीं सवाल पूछ सकते हैं. 

हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप करीब डेढ़ घंटे बाद व्हाइट हाउस से रवाना हुए. इस वजह से ब्रीफिंग को अचानक खत्म करने का उनका तर्क भी चर्चा में रहा. ट्रंप ने हालांकि जकारिया के प्रदर्शन की आलोचना नहीं की. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि जकारिया ने “बहुत अच्छा” काम किया. 

कौन हैं केटी जकारिया?
केटी जकारिया कैलिफोर्निया की रहने वाली हैं और लंबे समय से रिपब्लिकन राजनीति से जुड़ी रही हैं. उन्होंने पेपरडाइन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और 2011 में कानून की डिग्री हासिल की. वह फॉक्स न्यूज समेत दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रंप की नीतियों का बचाव करती नजर आती रही हैं. 

2026 में उन्होंने कुछ समय होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में प्रवक्ता के तौर पर काम किया. इसके बाद वह ट्रंप की सोशल मीडिया कंपनी से जुड़ीं और कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर काम किया. ट्रंप ने 9 अक्टूबर को उन्हें व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी बनाने का ऐलान किया. उन्होंने अगस्त में पद छोड़ने वाली करोलिन लेविट की जगह ली है. 

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