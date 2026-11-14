सुप्रिया सुले ने कहा- विलय का चैप्टर क्लोज, लेकिन NCP को लेकर BJP की बिसात तैयार

NCP के दोनों गुटों के विलय की चर्चा के बीच अब सबसे बड़ा सवाल पार्टी के नेतृत्व को लेकर सामने आया है. सूत्रों के मुताबिक, शरद पवार और सुनेत्रा पवार- पार्थ पवार गुट के बीच नेतृत्व को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है. दोनों गुटों के कुछ नेता शरद पवार की अगुवाई में पार्टी को फिर से एक करने के पक्ष में बताए जा रहे हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार इस व्यवस्था से सहमत नहीं हैं. इसी वजह से विलय की बातचीत अंतिम दौर तक नहीं पहुंच पाई है.

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इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 15 और 16 नवंबर को होने वाला पुणे दौरा भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है. शाह पुणे जिला परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है. इस कार्यक्रम के लिए तय समय 20 मिनट से बढ़ाकर 40 मिनट किए जाने की बात सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, शाह इस दौरान सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार से बातचीत कर सकते हैं.

हालांकि, NCP (SP) की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने विलय को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है. शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के NDA में शामिल होने को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अजित पवार के निधन के बाद विलय का अध्याय उनके और उनकी पार्टी के लिए खत्म हो गया है. सुले के मुताबिक, पहले जो भी बातचीत हुई थी, वह अजित पवार और उनके बीच हुई थी.

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सुप्रिया सुले ने विलय को लेकर क्या कहा?

सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार गुट की ओर से विलय को लेकर उन्हें न कोई प्रस्ताव मिला है, न फोन आया और न ही कोई संदेश. NDA में शामिल होने की संभावना पर उन्होंने कहा कि जब कोई बातचीत ही नहीं हो रही है तो इस पर चर्चा का सवाल भी नहीं उठता. उन्होंने साफ किया कि अजित पवार के निधन के बाद परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं.

विलय को लेकर बीजेपी की दिलचस्पी की वजह भी राजनीतिक मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, करीब तीन महीने पहले महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों के बीच बीजेपी ने अलग-अलग दलों के करीब 44 सांसदों से समर्थन को लेकर बातचीत शुरू की थी. अब राजनीतिक माहौल बदलने के बीच बीजेपी को आशंका है कि कुछ सांसद अहम विधेयकों पर सरकार का समर्थन करने के अपने रुख पर दोबारा विचार कर सकते हैं.

ऐसे में NCP के दोनों गुटों का विलय बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद हो सकता है. शरद पवार गुट के पास लोकसभा के 8 सांसद हैं, जबकि सुनेत्रा पवार गुट के पास एक सांसद है. दोनों गुट एक हो जाते हैं तो 9 सांसद एक ही राजनीतिक छतरी के नीचे आ सकते हैं. इसके अलावा शरद पवार के कई विपक्षी नेताओं से लंबे समय से राजनीतिक संबंध रहे हैं. बीजेपी के लिए यह भी एक अहम राजनीतिक पहलू माना जा रहा है.

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राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर बातचीत अटक गई

वहीं, दोनों गुटों के बीच पिछले कुछ हफ्तों में कई दौर की बैठकें और अनौपचारिक बातचीत हुई है. NCP नेता प्रफुल्ल पटेल की शरद पवार से मुलाकात के बाद शुक्रवार शाम दिल्ली में उनकी सुप्रिया सुले से भी करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई. इससे पहले पार्थ पवार ने शरद पवार से दो बार मुलाकात की थी और जयंत पाटील से भी बातचीत की थी. लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर बातचीत अटक गई.

सूत्रों के मुताबिक, सुप्रिया सुले शरद पवार को फिर से बनने वाली NCP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में थीं. वहीं, पार्थ पवार सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पक्ष में बताए जा रहे हैं. एक दूसरे प्रस्ताव में सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार को महाराष्ट्र में संगठन से जुड़े फैसलों में भूमिका देने और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की बात भी सामने आई. एक अन्य व्यवस्था में शरद पवार के नेतृत्व में दोनों गुटों को एकजुट रखने का प्रस्ताव था. हालांकि, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं बताए जा रहे हैं.

इस बीच NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी विलय को लेकर किसी तरह की बातचीत से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है. तटकरे ने बताया कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार से उनकी तबीयत पूछने गए थे और इसे विलय की बातचीत से जोड़ना सही नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह जरूर माना कि अजित पवार के जीवित रहते दोनों पक्षों के बीच कुछ बातचीत हुई थी.

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NCP नेता छगन भुजबल ने भी अजित पवार, जयंत पाटील और अपने बीच हुई बातचीत का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद जयंत पाटील उनसे मिलने आए थे. इसी दौरान दोनों गुटों के लंबे समय तक अलग रहने को लेकर बातचीत हुई थी. भुजबल के मुताबिक, उनके, अजित पवार और जयंत पाटील के बीच करीब 40 से 50 मिनट तक चर्चा हुई थी.

संजय राउत का भी सवाल

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भी NCP के विलय की कवायद पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि शरद पवार को ऐसे गुट के साथ जाने पर विचार क्यों करना चाहिए, जो उनके मुताबिक बीजेपी के सामने झुक चुका है. राउत ने शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटील और शशिकांत शिंदे से इस तरह की राजनीतिक कवायद से प्रभावित न होने की अपील की.

शाह के पुणे दौरे के दौरान रविवार शाम से सोमवार सुबह तक कोई बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम तय नहीं बताया गया है. ऐसे में इस दौरान महायुति के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजनीतिक बातचीत की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. हालांकि, NCP के दोनों गुटों के बीच नेतृत्व को लेकर बनी असहमति के कारण फिलहाल विलय की बातचीत किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंची है.

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