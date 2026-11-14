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रसोई में फेंकने वाली 5 चीजों से बनाएं मुफ्त की खाद, पौधों में आएंगे ढेरों फूल, माली ने बताया तरीका

रसोई से निकलने वाले चावल के पानी, प्याज और केले के छिलकों, नींबू के छिलके और इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को बेकार समझकर फेंकने की गलती न करें. ये 5 चीजें आपके गार्डन के लिए काम की साबित हो सकती हैं. इनकी मदद से घर पर ही कम खर्च में जैविक खाद तैयार की जा सकती है. जानें इन्हें बनाने और पौधों में इस्तेमाल करने का सही तरीका, जिससे मिट्टी को पोषण मिलेगा और गार्डन को हरा-भरा रखने में मदद मिलेगी.

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रसोई के कचरे से आप आसानी से खाद बना सकते हैं. (Photo: ITG)
रसोई के कचरे से आप आसानी से खाद बना सकते हैं. (Photo: ITG)

सर्दियों हों या फिर गर्मियों, पौधों को हरा-भरा रखने और उनमें खूब सारे फूल खिलाने के लिए खाद की जरूरत तो पड़ती ही है. ऐसे में जब भी खाद की बात आती है, तो लोग हर बार उसे खरीदने के लिए सीधा नर्सरी पहुंच जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधों की ग्रोथ के लिए हर बार महंगे फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है. आपकी रसोई में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जिन्हें आप रोजाना बेकार समझकर कूड़ेदान में डाल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल धोने का पानी, प्याज के छिलके और इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती जैसी चीजें आपके गार्डन के काम आ सकती हैं?

जी हां, रसोई से निकलने वाले इस वेस्ट का सही इस्तेमाल करके आप घर पर ही पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं. इससे न सिर्फ रसोई का कचरा कम होगा, बल्कि मिट्टी को भी कुछ जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे. सबसे अच्छी बात है कि इन खादों को बनाने के लिए आपको बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर के कचरे से खाद बनाने का तरीका खुद माली ने बताया है. अगर आपके घर की बालकनी या छत पर पौधे लगे हैं और आप चाहते हैं कि उनमें नई पत्तियां आने के साथ खूब सारे फूल भी खिलें, तो इन 5 घरेलू चीजों को फेंकने की गलती न करें. आइए जानते हैं इन्हें खाद की तरह इस्तेमाल करने का सही तरीका.

1. चावल धोने का पानी आएगा काम: चावल बनाने से पहले उसे धोने के बाद बचने वाले पानी को अक्सर लोग सिंक में बहा देते हैं. लेकिन यही पानी आपके पौधों के लिए फायदेमंद हो सकता है. इसमें थोड़ी मात्रा में स्टार्च और कुछ पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स को काम करने के लिए मदद करते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल?

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  • चावल धोने के बाद पहला पानी अलग बर्तन में इकट्ठा कर लें.
  • इसमें नमक, तेल या कोई दूसरी चीज नहीं मिलनी चाहिए.
  • इस पानी को नॉर्मल पानी में मिलाकर पौधों की मिट्टी में डालें.
  • इसे रोजाना इस्तेमाल करने के बजाय कभी-कभार ही डालें.


2. प्याज के छिलकों से बनाएं लिक्विड खाद: प्याज छीलने के बाद उसके छिलके सीधे कूड़ेदान में चले जाते हैं. लेकिन इन्हें फेंकने के बजाय आप इनसे पौधों के लिए लिक्विड खाद तैयार कर सकते हैं. प्याज के छिलकों में पोटेशियम और दूसरे मिनरल्स की थोड़ी मात्रा होती है.

कैसे करें इस्तेमाल?

  • एक बर्तन में प्याज के साफ और सूखे छिलके डालें.
  • अब इसमें पानी भरकर 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ दें.
  • अगले दिन पानी को छानकर छिलके अलग कर दें.
  • तैयार पानी को सामान्य पानी में मिलाकर पौधों की मिट्टी में डालें.


3. केले के छिलकों का पाउडर देगा पौधों को पोषण: केला खाने के बाद उसका छिलका फेंकने के बजाय संभालकर रख लें. केले के छिलके में पोटेशियम होता है, जो पौधों की हेल्थ और फूल-फल बनने की प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होता है. इससे घर पर ही ऑर्गेनिक खाद तैयार की जा सकती है.

कैसे करें इस्तेमाल?

  • केले के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.
  • इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखा लें.
  • सूखने के बाद मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें.
  • अब इस पाउडर की थोड़ी मात्रा गमले की मिट्टी में मिलाएं.
  • ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा पाउडर एक साथ मिट्टी में न डालें. थोड़ी मात्रा से शुरुआत करना बेहतर है.

4. नींबू के छिलकों को भी न समझें बेकार: नींबू का रस निकालने के बाद बचने वाले छिलकों का भी गार्डन में इस्तेमाल किया जा सकता है. इनमें कुछ पोषक तत्व और ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं. हालांकि, नींबू के छिलके सीधे गमले की मिट्टी में डालने के बजाय इन्हें खाद बनाने की प्रोसेस में इस्तेमाल करना बेहतर है.

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कैसे करें इस्तेमाल?

  • नींबू के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.
  • इन्हें सूखे पत्तों और रसोई के दूसरे जैविक कचरे के साथ कंपोस्ट में डालें.
  • कुछ समय में ये सड़कर खाद का हिस्सा बन जाएंगे.
  • तैयार कंपोस्ट को पौधों की मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिलाएं.

5. इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती: चाय बनाने के बाद बची पत्ती भी पौधों के काम आ सकती है. इसमें कुछ ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, जो कंपोस्ट में मिलकर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, चाय पत्ती को सीधे गमले में डालने से पहले उसकी सही सफाई करना जरूरी है.

कैसे करें इस्तेमाल?

  • चाय बनाने के बाद बची पत्ती को अच्छी तरह पानी से धो लें.
  • इससे दूध और चीनी के सभी कण निकल जाएंगे.
  • अब इसे धूप में पूरी तरह सुखा लें.
  • सूखने के बाद थोड़ी मात्रा में मिट्टी में मिलाएं या कंपोस्ट में डालें.

इसका इस्तेमाल महीने में एक-दो बार सीमित मात्रा में किया जा सकता है.

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