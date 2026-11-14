9 साल की उम्र से क्रिकेट की तैयारी, अब पाकिस्तान के खिलाफ चमके मोहित उल्वा पिता ने सुनाया संघर्ष

पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में जब भारतीय टीम मुश्किल में थी, तब 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे मोहित उल्वा ने मैच का रुख बदल दिया. उन्होंने महज 26 गेंदों में नाबाद 49 रन बनाए. आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई.

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मोहित के इस प्रदर्शन के पीछे कई साल की मेहनत और तैयारी है. उन्होंने महज 9 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. उनके पिता ने बेटे के इस सफर और संघर्ष के बारे में बताया है.

इंडिया टुडे ग्रुप से खास बातचीत में मोहित के पिता महेश उल्वा ने कहा कि बेटे की पारी देखकर उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा कि उसने (मोहित) ने पूरे भारतवर्ष को गौरव दिलाया है. भारत को जिताया है. यह देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है.

9 साल की उम्र में क्रिकेट एकेडमी में कराया दाखिला

मोहित के पिता महेश उल्वा ने बताया कि उन्होंने करीब 9 साल की उम्र में ही मोहित का जामनगर की क्रिकेट अकादमी में दाखिला करा दिया था. उस समय उनकी पोस्टिंग जामनगर में थी. वह रेलवे में आरपीएफ की नौकरी करते हैं. मोहित ने वहां करीब 6 साल तक कोच महेंद्र सिंह चौहान से क्रिकेट की ट्रेनिंग ली.

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इसके बाद महेश उल्वा का ट्रांसफर राजकोट हो गया. फिलहाल वह राजकोट रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं. पिता के मुताबिक, पिछले 6 साल से मोहित रेलवे के आरडीएस ग्राउंड में क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा था. इसी दौरान उसने अपने खेल को लगातार बेहतर किया.

बॉलिंग ऑलराउंडर हैं मोहित उल्वा

मोहित के पिता ने बताया कि उनका बेटा मुख्य रूप से बॉलिंग ऑलराउंडर है. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उसकी बल्लेबाजी ने सभी का ध्यान खींचा. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब मोहित ने निचले क्रम में उतरकर बड़ी पारी खेली हो.

महेश उल्वा ने बताया कि मोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 92 रन बना चुका है. ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ उसकी 49 रन की पारी ने एक बार फिर दिखाया कि वह मुश्किल समय में टीम के काम आ सकता है.

What a finish! Heartiest congratulations to Team India U19 on winning the ACC Men's U19 Asia Cup 2026! Chasing 338 in the final and fighting back from the brink, our young champions showed remarkable grit and self-belief. Special appreciation for Gujarat's own Mohit Ulva from Surendranagar, who held his nerve under immense pressure and sealed the victory with a boundary off the very last ball. Gujarat is proud of you, Mohit! Wishing the entire team many more glorious victories ahead. @BCCI #MensU19AsiaCup — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) November 14, 2026

बेटे की प्रैक्टिस के लिए घर पर बनाया खास सेटअप

मोहित की क्रिकेट ट्रेनिंग सिर्फ अकादमी और मैदान तक सीमित नहीं रही. पिता ने घर पर भी उसके अभ्यास के लिए खास इंतजाम किए. घर में नेट्स और बॉलिंग मशीन लगाई गई है. यहां मोहित बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की प्रैक्टिस करता है.

रिपोर्टर ने बातचीत के दौरान मोहित के घर में बने इस प्रैक्टिस सेटअप को भी दिखाया. इससे पता चलता है कि परिवार ने उसके क्रिकेट के सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत की है. 9 साल की उम्र में शुरू हुआ यह सफर अब पाकिस्तान के खिलाफ यादगार प्रदर्शन तक पहुंच गया है.

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