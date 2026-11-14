लिट्टी-चोखा से 150 पकवान तक, 4 लाख मेहमानों का न्योता... अनंत सिंह की बेटी की शादी होगी खास

बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर इन दिनों शहनाई बजने की तैयारी है. उनकी छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होने जा रही है. पटना के बिहटा स्थित कृष्णानगर निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित के साथ शिवांगी की शादी होगी. इस विवाह समारोह को यादगार बनाने के लिए ऐसी तैयारियां की जा रही हैं, जिनकी चर्चा अभी से पूरे बिहार में होने लगी है. 10 बीघे में भव्य पंडाल, करीब 4 लाख मेहमान, 150 से ज्यादा पकवान और करोड़ों रुपये की लग्जरी गाड़ियों के बीच यह आयोजन शाही अंदाज में होने वाला है.

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अनंत सिंह की पहचान मोकामा और आसपास के इलाकों में बाहुबली नेता के साथ-साथ जननेता के रूप में भी रही है. उनके परिवार में पहले भी कई बड़े आयोजन हो चुके हैं, जिनमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे. इन कार्यक्रमों में मेहमानों के लिए खाने-पीने से लेकर बैठने तक की खास व्यवस्था रहती है. इस बार भी मोकामा और आसपास के गांवों के लोगों के साथ देश के बड़े राजनेताओं, वीआईपी और कुछ विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किए जाने की तैयारी है.

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शादी का मुख्य कार्यक्रम अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में आयोजित होगा. 25 नवंबर को होने वाली इस शादी के लिए अभी से दिन-रात काम चल रहा है. मेहमानों के स्वागत, ठहरने, खाने और मनोरंजन तक के लिए अलग-अलग इंतजाम किए जा रहे हैं. आयोजन में घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी आकर्षण का बड़ा केंद्र होगी.

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10 बीघे में बनेगा एयर कंडीशन्ड वाटरप्रूफ पंडाल

इस शाही शादी की सबसे बड़ी तैयारियों में 10 बीघे में बनने वाला भव्य पंडाल शामिल है. इसे खास अंदाज देने के लिए उत्तर प्रदेश के मऊ से विशेष कारीगर बुलाए गए हैं. सजावट के लिए विदेशों से फूल मंगाए जा रहे हैं. पंडाल के हर हिस्से को अलग लुक दिया जाएगा, ताकि मेहमानों को एक भव्य समारोह का अनुभव मिल सके.

पूरा पंडाल एयर कंडीशन्ड और वाटरप्रूफ होगा. इसके अंदर अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए कई स्टेज तैयार किए जाएंगे. वीआईपी मेहमानों के लिए अलग पंडाल बनाया जा रहा है. विदेशी फूलों की सजावट, महंगी क्रॉकरी और खास डाइनिंग सेटअप पर भी करोड़ों रुपये खर्च होने का अनुमान है. पंडाल के अलग-अलग हिस्सों को आकर्षक तरीके से सजाने की योजना है.

आयोजन की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां आजकल सामान्य टेंट लगाने में ही लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं, वहीं यहां 10 बीघे जमीन पर शाही इंतजाम किए जा रहे हैं. मेहमानों की संख्या और सुविधाओं को देखते हुए टेंट, सजावट और खानपान की पूरी व्यवस्था बड़े स्तर पर तैयार की जा रही है.

150 से ज्यादा पकवान, लिट्टी-चोखा से लेकर शाही कोफ्ते तक

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शादी में करीब 4 लाख मेहमानों के पहुंचने का अनुमान है. इनके लिए 150 से अधिक तरह के पकवान तैयार किए जाएंगे. पारंपरिक बिहारी स्वाद को भी खास जगह दी गई है. मेहमानों को लिट्टी-चोखा, देसी घी का मालपुआ, बालूशाही, खाजा और रसगुल्ला परोसा जाएगा.

शाही खाने के मेन्यू में पनीर की कई तरह की सब्जियां, शाही कोफ्ता, दाल मखनी, कश्मीरी पुलाव, तंदूरी रोटी, नान और मौसमी सब्जियां शामिल होंगी. इसके अलावा चाट, गोलगप्पे, टिक्की, डोसा, चाउमीन, पास्ता और कुल्फी के लिए दर्जनों लाइव काउंटर लगाए जाएंगे. यहां कारीगर मेहमानों के सामने ही ताजा व्यंजन तैयार करेंगे.

इतनी बड़ी संख्या में मेहमानों के लिए भोजन तैयार करना अपने आप में बड़ी चुनौती है. इसके लिए अलग-अलग काउंटर और खानपान की विशेष व्यवस्था की जा रही है. कोशिश है कि मेहमानों को पारंपरिक बिहारी जायके के साथ देशभर के मशहूर व्यंजनों का स्वाद भी मिल सके.

घुड़दौड़ में थार और बाइक जीतने का मिलेगा मौका

इस शादी में सिर्फ खानपान और सजावट ही नहीं, बल्कि मनोरंजन के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं. समारोह के दौरान घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होगी. इसमें हिस्सा लेने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से अनुभवी घुड़सवार और उनके घोड़े लदमा पहुंचेंगे. इसके लिए कई एकड़ जमीन पर घुड़दौड़ का मैदान तैयार किया जा रहा है.

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अनंत सिंह खुद गांव पहुंचकर इस प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गए हैं. उन्होंने बताया कि घुड़दौड़ में पहले स्थान पर आने वाले घुड़सवार को थार गाड़ी और दूसरे स्थान पर रहने वाले को मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी. फिलहाल थार की कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है.

अनंत सिंह का कहना है कि यह पहली बार नहीं है, जब उनके यहां इस तरह का आयोजन हो रहा है. वह पहले भी घुड़दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं कराते रहे हैं और विजेताओं को पुरस्कार देते आए हैं. इस बार भी प्रतियोगिता को भव्य बनाने की तैयारी है.

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दामाद को 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर देंगे अनंत सिंह

बेटी की शादी में होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार को भी अनंत सिंह खास तोहफा देने वाले हैं. वह उन्हें करीब 3 करोड़ रुपये कीमत की लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट करेंगे. इसके अलावा अपने बेटे अभिनव के जनेऊ संस्कार पर बीएमडब्ल्यू कार देने की भी तैयारी है. अनंत सिंह के काफिले में पहले से ही करोड़ों रुपये की लग्जरी गाड़ियां शामिल रही हैं.

इस भव्य आयोजन के बीच अनंत सिंह ने पर्यावरण को लेकर भी एक खास बात कही है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि शादी समारोह में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे. यानी शाही आयोजन के साथ पर्यावरण का ध्यान रखने की भी कोशिश की जाएगी.

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40 से 50 करोड़ रुपये तक हो सकता है शादी का बजट

अब सवाल यह है कि 10 बीघे में पंडाल, 4 लाख मेहमानों के लिए भोजन, 150 से ज्यादा पकवान, महंगी गाड़ियां और घुड़दौड़ जैसे आयोजनों पर कुल कितना खर्च आएगा? बाजार और इवेंट से जुड़े विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक, इस पूरे समारोह का बजट करीब 40 से 50 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

इस अनुमान के पीछे कई वजहें हैं. करीब 4 लाख मेहमानों के खाने की व्यवस्था, विदेशी फूलों से सजावट, एयर कंडीशन्ड वाटरप्रूफ पंडाल, वीआईपी इंतजाम और महंगी क्रॉकरी पर भारी खर्च होने की संभावना है. यदि प्रति प्लेट भोजन का खर्च औसतन 800 रुपये भी माना जाए तो केवल खाने पर ही करोड़ों रुपये खर्च हो सकते हैं. इसके अलावा दामाद और बेटे को दी जाने वाली गाड़ियों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

हालांकि, आयोजन पर करोड़ों रुपये खर्च होने की चर्चाओं के बीच अनंत सिंह ने अपने अंदाज में सफाई दी है. उन्होंने कहा कि इन तैयारियों में उनका खुद का बहुत कम खर्च होने वाला है. उनके दोस्त और चाहने वाले ही तमाम इंतजाम कर रहे हैं. कोई शामियाना लगवा देता है तो कोई थार गाड़ी भेज देता है. उन्होंने कहा कि उनके बहुत से चाहने वाले हैं, जो बिना मांगे ही मदद कर देते हैं. पहले भी उनके यहां ऐसे आयोजन होते रहे हैं.

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गौरतलब है कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में पत्नी समेत परिवार की कुल घोषित संपत्ति करीब 100.61 करोड़ रुपये बताई थी. अब उनकी बेटी की शादी में होने वाली शाही तैयारियां एक बार फिर उन्हें चर्चा में ले आई हैं.

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