US में एयर ट्रैफिक ठप होने के बावजूद समय पर चलीं एअर इंडिया की फ्लाइट्स, यात्रियों को नहीं हुई परेशानी

अमेरिका में पिछली रात से लागू नेशन-वाइड ग्राउंड स्टॉप के कारण एयर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद, अमेरिका आने-जाने वाली एअर इंडिया की सभी फ्लाइट्स बिना किसी बड़ी देरी के तय शेड्यूल के मुताबिक रहीं. यह जानकारी एअर इंडिया के एक अधिकारी ने दी.

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अधिकारी ने बताया कि न्यूयॉर्क, नेवार्क और सैन फ्रांसिस्को जाने वाली सभी फ्लाइट्स शनिवार सुबह समय पर लैंड हुईं. इन तीनों एयरपोर्ट से होने वाले डिपार्चर भी बिना किसी बड़ी देरी के समय पर ही हुए. एअर इंडिया की सभी फ्लाइट्स पैसेंजर्स को बिना किसी परेशानी के तय समय पर टेक ऑफ और लैंड कर रही हैं.

बता दें, अमेरिका में शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संचार व्यवस्था में खराबी आने के चलते उड़ानों का संचालन रोका गया था. अब इसे हटा दिया गया है. इस रोक के कारण अमेरिका में 13 हजार उड़ानें प्रभावित हुई थी. अमेरिका के परिवहन सचिव शॉन डफी ने बताया कि उन्होंने समस्या की पहचान कर ली है और एयरस्पेस को खोल दिया गया है.

शॉन डफी ने कहा, दोपहर 3:36 पर देशभर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स और TRACON में रडार और संचार प्रणालियों में गड़बड़ी सामने आई थी. इसके कारण रडार से मिलने वाले डेटा और विमानों के साथ संपर्क में समस्या हो रही थी.

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हालात को देखते हुए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत देशभर में ग्राउंड स्टॉप लागू किया गया था. इसके तहत विमानों को उड़ान भरने से रोकने का निर्देश दिया गया. डफी के मुताबिक, उस वक्त 3,500 से ज्यादा विमान हवा में थे. सभी विमानों ने निर्देशों का पालन किया और सुरक्षित लैंडिंग की.

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