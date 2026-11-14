Anupam Kher on Ramayana: 'रामायण' है या 'रावणायण'? यश के किरदार पर मचा बवाल, अनुपम खेर ने बताई रावण को शक्तिशाली दिखाने की वजह

नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायण में रावण की छवि पर इस समय जितने सवाल उठ रहे हैं, उतने सवाल किसी भी चीज पर नहीं उठे. केजीएफ स्टार यश ने रावण की भूमिका में इतनी शक्ति दिखाई कि कई लोगों की भावनाएं आहत हुईं. लोगों ने कहा कि ये रामायण कम, 'रावणायण' ज्यादा लग रही है क्योंकि उसे हद से ज्यादा शक्तिशाली और विशाल दिखाया गया है.

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रामायण पर उठ रहे लगातार सवालों पर एक्टर अनुपम खेर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. चूंकि उन्होंने फिल्म में पक्षीराज जटायु को अपनी आवाज दी थी, इसलिए उन्होंने मेकर्स के रावण को शक्तिशाली दिखाने के फैसले का खुलासा किया है. उनका कहना है कि इसके पीछे डायरेक्टर नितेश तिवारी की एक खास सोच थी.

क्यों रावण को दिखाया शक्तिशाली?

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से अनुपम खेर ने कहा- मेरा मानना है कि नितेश को शुरू से पता था कि वो इस फिल्म को दो हिस्सों में बना रहे हैं. ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. उन्हें पहले विलेन को एक बहुत बड़ी और ताकतवर शख्सियत के रूप में दिखाना था, ताकि दूसरे पार्ट में बुराई पर अच्छाई की जीत और भी बड़ी लगे. जब आप विलेन को इतना ताकतवर दिखाते हैं, तो आपको समझ आता है कि हीरो को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना है.

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अपनी बात समझाते हुए अनुपम ने हिंदी सिनेमा की कुछ मशहूर फिल्मों शोले और कर्मा का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा- हिंदी फिल्मों में हमेशा विलेन को बहुत डरावना और ताकतवर दिखाया जाता है. ऐसे में जब आखिरकार हीरो उसे हराता है, तो दर्शकों को एक अलग ही खुशी महसूस होती है. मुझे लगता है कि यहां भी यही रणनीति अपनाई गई है.

राम और रावण के बीच तुलना पर जताई असहमति

अनुपम खेर ने आगे राम को रावण से कमजोर दिखाए जाने वाली बातों पर भी अपनी असहमति जताई. उन्होंने समझाया कि रावण को बड़े और दमदार अंदाज में दिखाने की वजह राम का किरदार और उनकी आगे की कहानी है. एक्टर ने कहा- मुझे ऐसा नहीं लगता. बल्कि मैं तो कहूंगा कि रावण इसलिए दिलचस्प हैं, क्योंकि राम भी दिलचस्प हैं.

'रावण का किरदार काफी भव्य और नाटकीय लगता है, लेकिन राम का अंदाज अलग है. कहानी के आगे बढ़ने के साथ राम के किरदार के कई अलग-अलग पहलू सामने आएंगे. वो बाली का वध करेंगे और मेघनाद का सामना करेंगे. हम लोग पूरी कहानी को एक साथ समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहे हैं.'

अनुपम ने फिल्म में जटायु और राम के बीच के एक भावुक सीन का भी जिक्र किया. इस सीन में राम भावुक होकर रो पड़ते हैं. एक्टर के मुताबिक, ये सीन राम के मानवीय पक्ष और उनके अंदर छिपी भावनाओं को दिखाता है.

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