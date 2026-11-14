scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Anupam Kher on Ramayana: 'रामायण' है या 'रावणायण'? यश के किरदार पर मचा बवाल, अनुपम खेर ने बताई रावण को शक्तिशाली दिखाने की वजह

फिल्म रामायण में यश के किरदार रावण को लेकर आरोप लग रहे हैं कि इसे भगवान राम से भी ज्यादा शक्तिशाली और 'ग्लोरिफाई' किया गया है. अब नितेश तिवारी ने ऐसा क्यों किया, इसपर अनुपम खेर ने चुप्पी तोड़ी है और कारण भी बताया है.

Advertisement
X
रावण के ग्लोरिफिकेशन पर हुआ बवाल! (Photo: ITGD)
रावण के ग्लोरिफिकेशन पर हुआ बवाल! (Photo: ITGD)

नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायण में रावण की छवि पर इस समय जितने सवाल उठ रहे हैं, उतने सवाल किसी भी चीज पर नहीं उठे. केजीएफ स्टार यश ने रावण की भूमिका में इतनी शक्ति दिखाई कि कई लोगों की भावनाएं आहत हुईं. लोगों ने कहा कि ये रामायण कम, 'रावणायण' ज्यादा लग रही है क्योंकि उसे हद से ज्यादा शक्तिशाली और विशाल दिखाया गया है. 

रामायण पर उठ रहे लगातार सवालों पर एक्टर अनुपम खेर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. चूंकि उन्होंने फिल्म में पक्षीराज जटायु को अपनी आवाज दी थी, इसलिए उन्होंने मेकर्स के रावण को शक्तिशाली दिखाने के फैसले का खुलासा किया है. उनका कहना है कि इसके पीछे डायरेक्टर नितेश तिवारी की एक खास सोच थी. 

क्यों रावण को दिखाया शक्तिशाली?

सम्बंधित ख़बरें

Indira Krishnan defends Sai Pallavi over sita warrier backlash
'वो अबला नहीं थीं', सीता के योद्धा लुक पर बोली रामायण एक्ट्रेस
Nitish Bharadwaj criticises Ramayana
'अच्छा कहने को कुछ नहीं', रामायण देखकर आहत टीवी के 'कृष्ण'
Mukesh Khanna criticize Ranbir Kapoor' Ramayana
सीता के फाइट सीन पर भड़के मुकेश खन्ना, मेकर्स से बोले- शर्म आनी चाहिए
Ramayana Movie Collection
रामायण ने रचा इतिहास, महज 5 दिनों में 663 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन
Ramayana Movie Top Moment
'रामायण' के ये 3 सीन रहेंगे याद, 3 को भूल जाना ही बेहतर!

हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से अनुपम खेर ने कहा- मेरा मानना है कि नितेश को शुरू से पता था कि वो इस फिल्म को दो हिस्सों में बना रहे हैं. ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था. उन्हें पहले विलेन को एक बहुत बड़ी और ताकतवर शख्सियत के रूप में दिखाना था, ताकि दूसरे पार्ट में बुराई पर अच्छाई की जीत और भी बड़ी लगे. जब आप विलेन को इतना ताकतवर दिखाते हैं, तो आपको समझ आता है कि हीरो को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना है. 

Advertisement

अपनी बात समझाते हुए अनुपम ने हिंदी सिनेमा की कुछ मशहूर फिल्मों शोले और कर्मा का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा- हिंदी फिल्मों में हमेशा विलेन को बहुत डरावना और ताकतवर दिखाया जाता है. ऐसे में जब आखिरकार हीरो उसे हराता है, तो दर्शकों को एक अलग ही खुशी महसूस होती है. मुझे लगता है कि यहां भी यही रणनीति अपनाई गई है. 

राम और रावण के बीच तुलना पर जताई असहमति

अनुपम खेर ने आगे राम को रावण से कमजोर दिखाए जाने वाली बातों पर भी अपनी असहमति जताई. उन्होंने समझाया कि रावण को बड़े और दमदार अंदाज में दिखाने की वजह राम का किरदार और उनकी आगे की कहानी है. एक्टर ने कहा- मुझे ऐसा नहीं लगता. बल्कि मैं तो कहूंगा कि रावण इसलिए दिलचस्प हैं, क्योंकि राम भी दिलचस्प हैं.

'रावण का किरदार काफी भव्य और नाटकीय लगता है, लेकिन राम का अंदाज अलग है. कहानी के आगे बढ़ने के साथ राम के किरदार के कई अलग-अलग पहलू सामने आएंगे. वो बाली का वध करेंगे और मेघनाद का सामना करेंगे. हम लोग पूरी कहानी को एक साथ समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहे हैं.'

अनुपम ने फिल्म में जटायु और राम के बीच के एक भावुक सीन का भी जिक्र किया. इस सीन में राम भावुक होकर रो पड़ते हैं. एक्टर के मुताबिक, ये सीन राम के मानवीय पक्ष और उनके अंदर छिपी भावनाओं को दिखाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लिट्टी-चोखा से 150 पकवान तक, 4 लाख मेहमानों का न्योता... अनंत सिंह की बेटी की शादी होगी खास |
    9 साल की उम्र से क्रिकेट की तैयारी, अब पाकिस्तान के खिलाफ चमके मोहित उल्वा पिता ने सुनाया संघर्ष |
    US में एयर ट्रैफिक ठप होने के बावजूद समय पर चलीं एअर इंडिया की फ्लाइट्स, यात्रियों को नहीं हुई परेशानी |
    सुप्रिया सुले ने कहा- विलय का चैप्टर क्लोज, लेकिन NCP को लेकर BJP की बिसात तैयार |
    मोहम्मद सिराज IN, गुरनूर बरार OUT... आखिरी वनडे में भी बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11, रोहित शर्मा-विराट कोहली पर निगाहें |
    लग्जरी लाइफ जीते हैं जेनसन हुआंग, 25 करोड़ की पहनते हैं घड़ी, पूरी दुनिया में सिर्फ 80 यूनिट मौजूद |
    Ramayana OTT Deal: रामायण की OTT रिलीज पर बड़ा ट्विस्ट! मेकर्स ने अब तक नहीं बेचे डिजिटल राइट्स, प्रोड्यूसर का दावा |
    कश्मीर वैली में रेलवे स्टेशन पर 44 डब्बों में मिला 1500 किलो सड़ा हुआ भैंस का मांस |
    U-19 Asia Cup Final: शोर सहवाग और द्रविड़ के बेटों का था, लेकिन फाइनल में कैसे महफिल लूट ले गए मोह‍ित उल्वा-मनल चौहान |
    इंदौर का टूटा 8 साल का रिकॉर्ड, नवी मुंबई बना देश का सबसे साफ शहर, रीवा को मिला सबसे स्वच्छ नदी तटीय शहर का खिताब
    Advertisement