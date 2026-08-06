हवा में अटकी रह गई ट्रंप की सांसें! हेलीकॉप्टर यात्री विमान के करीब पहुंचा- VIDEO

हवा में अटकी रह गई ट्रंप की सांसें! जब यात्री प्लेन के बेहद करीब पहुंच गया हेलीकॉप्टर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहा Marine One हेलीकॉप्टर मंगलवार को वॉशिंगटन में एक यात्री विमान के काफी करीब पहुंच गया. यह घटना रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुई. इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

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घटना दोपहर करीब 2:33 बजे की है. ट्रंप का हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस के पास एलिप्स से ज्वाइंट बेस एंड्रयूज के लिए रवाना हुआ था. इसके करीब एक मिनट बाद Envoy Air का एक यात्री विमान रीगन नेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर निकला.

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यात्री विमान के गुजरने के कुछ ही देर बाद ट्रंप का हेलीकॉप्टर भी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा. दोनों विमान एक-दूसरे से तय सुरक्षा दूरी से कम अंतर पर आ गए. अधिकारियों ने इसे 'लॉस ऑफ सेपरेशन' यानी विमानों के बीच तय दूरी कम हो जाने की घटना बताया है.

NEW: STATter911 video showing a jet departing Runway 1 at DCA as the helicopter with President Trump was over East Potomac Park heading toward Joint Base Andrews. As @WSJ reports, the normal procedure of stopping commercial flights at Reagan National did not occur this afternoon… https://t.co/l3qGgDvXfa pic.twitter.com/lj4K19818w — Dave Statter (@STATter911) August 5, 2026

दोनों विमानों के बीच कितनी दूरी जरूरी थी?

FAA के नियमों के मुताबिक, इस इलाके में उड़ रहे विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की सीधी दूरी और 500 फीट की ऊंचाई का अंतर होना चाहिए. शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों विमान सीधे एक-दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन उनके बीच तय दूरी से कम अंतर जरूर रह गया था. हालांकि, इस घटना में ट्रंप या यात्री विमान में सवार लोगों को कोई तत्काल खतरा नहीं हुआ. दोनों विमान सुरक्षित अपने-अपने गंतव्य तक पहुंच गए.

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रेडियो मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा

रिपोर्ट के मुताबिक, Marine One की पायलट टीम ने उड़ान भरने से करीब तीन मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी देने की कोशिश की थी. लेकिन रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कत के कारण यह संदेश ठीक से नहीं सुना गया. इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने यात्री विमान को उड़ान भरने की अनुमति दे दी. इसी वजह से दोनों विमानों के बीच सुरक्षा दूरी कम होने की स्थिति बनी.

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2025 में सैन्य हेलीकॉप्टर और यात्री विमान की हुई थी टक्कर

घटना के बाद FAA ने जांच शुरू कर दी है. नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB भी मामले की समीक्षा कर रहा है. यह घटना इसलिए भी अहम है क्योंकि जनवरी 2025 में इसी रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक सैन्य हेलीकॉप्टर और यात्री विमान की टक्कर हुई थी. उस हादसे में 67 लोगों की मौत हुई थी. ऐसे में ट्रंप के हेलीकॉप्टर और यात्री विमान के बीच हुई यह घटना राजधानी के व्यस्त हवाई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर सवाल खड़े करती है.