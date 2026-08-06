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Expired Makeup Products Reuse: एक्सपायर हो गया है ब्यूटी प्रोडक्ट? फेंकने के बजाय ऐसे करें इस्तेमाल, बचेंगे पैसे और आसान होंगे घर के काम!

Expired Makeup Products Reuse: क्या आपका फाउंडेशन, लिपस्टिक, मस्कारा या टोनर एक्सपायर हो गया है? अगर हां, तो इन्हें तुरंत फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें. आज इन्हें 7 तरीकों से घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. इनकी मदद से घर के कई काम आसान होते हैं.

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एक्सपायर हो चुके टोनर को आप शीशे और स्क्रीन को चमकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)
एक्सपायर हो चुके टोनर को आप शीशे और स्क्रीन को चमकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. (Photo: ITG)

Expired Makeup Products Reuse: आजकल हर लड़की के पास ढेरों मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं. कई बार तो ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इकट्ठा हो जाते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो ही नहीं पाते. ऐसे में वो रखे-रखे ही एक्सपायर हो जाते हैं. मेकअप प्रोडक्ट्स की भी एक तय एक्सपायरी होती है. एक्सपायर होने के बाद इन्हें चेहरे, होंठों या आंखों पर इस्तेमाल करना स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में ज्यादातर लोग इन्हें एक्सपायर होने के बाद उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं. 

अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो रुक जाएं. मेकअप प्रोडक्ट्स के एक्सपायर होने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें तुरंत कूड़ेदान में फेंक दिया जाए. अगर प्रोडक्ट में से किसी भी तरह की कोई बदबू नहीं आ रही है या वो किसी खतरनाक तरीके से लीक नहीं हुआ है, तो उसे घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है. आज हम आपको एक्सपायर मेकअप प्रोडक्ट्स के 7 ऐसे स्मार्ट इस्तेमाल बताने वाले हैं, जो आपके काफी काम आ सकते हैं.

1. पुराना मस्कारा: अगर मस्कारा एक्सपायर हो चुका है, तो उसे आंखों पर बिल्कुल न लगाएं. लेकिन आप उसके ब्रश को अच्छी तरह साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. इस ब्रश से आप आइब्रो को सेट करने या माथे के छोटे-छोटे उड़ते बालों (बेबी हेयर्स) को मैनेज कर सकते हैं. 

2. एक्सपायर आई शैडो: पुराना आई शैडो मेकअप करने के लिए भले ही सेफ न हो, लेकिन आप इन्हें क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे क्लियर नेल पॉलिश, गोंद या किसी पेंटिंग मीडियम के साथ मिलाकर कार्ड, कैनवास या दूसरी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जा सकता है.

3. पुराने टोनर से चमकाएं शीशे और स्क्रीन: अगर आपका फेस टोनर एक्सपायर हो गया है, तो उसे चेहरे पर लगाने के बजाय घर की सफाई में इस्तेमाल करें. कई टोनर में मौजूद अल्कोहल या क्लीनिंग एजेंट कांच, खिड़की, शीशे और मोबाइल स्क्रीन से हल्के दाग हटाने में मदद कर सकते हैं.  

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4. एक्सपायर फेस ऑयल से हटाएं स्टिकर और चिपचिपाहट: फेस ऑयल स्किन के लिए एक्सपायर हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जार, बोतल या प्लास्टिक कंटेनर पर लगे स्टिकर के गोंद को हटाने के लिए किया जा सकता है. जहां भी स्टिकर या उसका गोंद लगा हो, वहां थोड़ा-सा तेल लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें और फिर कपड़े से साफ करें.

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5. फाउंडेशन से करें छोटे-छोटे क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स: एक्सपायर हो चुके फाउंडेशन को चेहरे पर लगाना सही नहीं है, लेकिन इसे पेंटिंग, टेक्शचर आर्ट या DIY डेकोरेशन में रंगों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. बच्चों के क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि इसे स्किन से दूर रखें.

6. पुरानी लिपस्टिक: लिपस्टिक के कलर्स काफी पिगमेंटेड होते हैं. एक्सपायर होने के बाद इन्हें होंठों पर लगाने की बजाय पेपर आर्ट, कलर मिक्सिंग या छोटे DIY आर्ट प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है.  

7. लिप बाम से करें छोटी-छोटी चीजें स्मूद: अगर लिप बाम एक्सपायर हो गया है, तो उसे होंठों पर न लगाएं. लेकिन इसका इस्तेमाल अटक रही जिप को ठीक करने, जूते की चमक बढ़ाने या मेटल के छोटे हिस्सों को स्मूद तरीके से चलाने के लिए किया जा सकता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

  • एक्सपायर मेकअप को कभी भी चेहरे, आंखों या होंठों पर इस्तेमाल न करें.
  • अगर प्रोडक्ट में से बदबू आ रही है, फंगस लग गई है, रंग में बदल गया है या लीकेज हो रही है, तो उसे सीधे फेंक दें.
  • DIY या सफाई के काम में इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह धो लें.
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