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Batwara 1947: 8 साल बाद कमबैक करने में झिझकीं प्रीति जिंटा! आमिर खान को कह दिया था 'ना', कैसे सनी बने सहारा?

8 साल बाद प्रीति जिंटा फिल्म 'बंटवारा 1947' से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि आमिर खान के एक फोन और सनी देओल के साथ ने उनका कमबैक आसान बना दिया.

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बंटवारा 1947 से कमबैक क्यों? (Photo: ITGD)
बंटवारा 1947 से कमबैक क्यों? (Photo: ITGD)

बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा आखिरकार पूरे 8 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं. उनकी कमबैक फिल्म 'बंटवारा 1947' होगी, जो भारत-पाकिस्तान विभाजन और पंजाब के बंटवारे की दर्दनाक कहानी पर आधारित है. इस फिल्म में प्रीति एक बार फिर सनी देओल के साथ नजर आएंगी. इससे पहले दोनों 'फर्ज', 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' और 'भैयाजी सुपरहिट' में साथ काम कर चुके हैं.

दिलचस्प बात ये है कि इस फिल्म के जरिए 25 साल बाद आमिर खान और प्रीति जिंटा भी एक प्रोजेक्ट में साथ जुड़े हैं. हालांकि इस बार दोनों स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आमिर इस फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हैं.

आमिर खान के एक फोन ने बदल दिया सब कुछ

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प्रीति ने खुलासा किया कि लंबे समय से उन्हें फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे, लेकिन उनका मन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बन रहा था. तभी आमिर खान का फोन आया.

प्रीति ने बताया- जब पता चला कि फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं, तो मैंने कहानी सुनने का फैसला किया. पहले मुझे लगा था कि शायद कोई हल्की-फुल्की कॉमेडी होगी. मैंने आमिर से साफ कहा था कि मैं अभी फिल्में नहीं कर रही हूं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले स्क्रिप्ट सुन लो.

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उन्होंने आगे कहा- मैंने कहानी सुनी और उसी वक्त हां कर दी. फिल्म का आखिरी डायलॉग सुनकर मैं पूरी तरह इमोशनल हो गई. शायद उन्हें भी इतनी जल्दी मेरी हां की उम्मीद नहीं थी.

शूटिंग के दौरान आमिर नहीं, धर्मेंद्र से हुई खास मुलाकात

प्रीति ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान आमिर खान से उनकी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई. 'वो सिर्फ एक बार सेट पर आए थे.' लेकिन मुंबई में फिल्म की नैरेशन के दौरान उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से जरूर हुई, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगी.

उन्होंने कहा- मैं सनी के घर पर थी. वहां धर्मेंद्र जी भी मौजूद थे. कहानी सुनने के बाद वो काफी भावुक हो गए थे.

8 साल बाद कैमरे के सामने आते ही कांपने लगी थीं प्रीति

इतने लंबे ब्रेक के बाद कैमरे के सामने लौटना प्रीति के लिए बिल्कुल आसान नहीं था. उन्होंने कहा- मैं बहुत नर्वस थी. मेरे लिए उस वक्त सनी देओल सबसे बड़ा सहारा थे. पहले ही दिन राजकुमार संतोषी ने फिल्म के सबसे मुश्किल सीन शूट करवा दिए. मैं बार-बार सनी की तरफ देखकर सोच रही थी कि अब ये कैसे करूंगी.

प्रीति ने बताया कि वह विदेश से सीधे शूटिंग पर पहुंच गई थीं. मैं फ्लाइट से उतरी ही थी. मेरे बैग भी नहीं आए थे और हमने लुक टेस्ट कर लिया. अगले दिन रीडिंग हुई और फिर सीधे शूटिंग शुरू हो गई.

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सालों बाद भी नहीं बदले सनी

एक दशक से ज्यादा समय बाद सनी देओल के साथ दोबारा काम करने के अनुभव पर प्रीति ने दिल खोलकर तारीफ की. उन्होंने कहा- मैं सनी से बहुत प्यार करती हूं. वो बेहद बड़े दिल वाले, दयालु और शानदार इंसान हैं. 

उन्होंने मुझसे कहा- 'टेंशन मत लो, राज जी को रीटेक्स पसंद हैं. सब ठीक हो जाएगा... कुछ खाएगी?' वो कमाल के एक्टर हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि उनमें आज भी कुछ नहीं बदला. वो आज भी सेट पर सबके लिए बढ़िया खाना लेकर आते हैं और पहले की तरह बेहद शांत रहते हैं. अगर सनी मेरे साथ नहीं होते तो ये फिल्म करना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता.

अब फैंस को इंतजार है कि 'बंटवारा 1947' में प्रीति जिंटा की वापसी आखिर कितना बड़ा धमाका करती है.

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