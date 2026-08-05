डीपफेक कंटेंट को लेकर मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने मांगी माफी

मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बढ़ रहे डीपफेक कंटेंट को लेकर माफी मांगी है. हालांकि पीएम मोदी के वीडियो हटाने के मामले मे अब तक जकरबर्ग का माफी नहीं आई है.

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Meta के CEO मार्क जकरबर्ग ने भारत सरकार से माफी मांगी है. यह माफी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक वीडियो हटने के मामले में नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट (CSAM), Deepfake पोस्ट और कंपनी के प्लेटफॉर्म पर हुई दूसरी ऑपरेशन से जुड़े चूकों को लेकर भी मांगी गई है.

सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार और मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठकों के दौरान कंपनी की ओर से इन मुद्दों पर खेद जताया गया कि मेटा ने माना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन और ऑपरेशन से जुड़ी कुछ गंभीर कमियां सामने आई हैं, जिन्हें सुधारने की जरूरत है.

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