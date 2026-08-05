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पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश फुरकान एकाउंटर में ढेर, कार्बाइन-पिस्टल बरामद, हत्या और रंगदारी जैसे 30 मुकदमे थे दर्ज

शामली पुलिस ने झिंझाना के रंगाना जंगल में मुठभेड़ के दौरान एक लाख रुपये के इनामी कुख्यात बदमाश फुरकान को ढेर कर दिया. फुरकान पर रंगदारी और हत्या सहित करीब 30 मुकदमे दर्ज थे और वह बहुचर्चित व्यापारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. मुठभेड़ में एक सिपाही घायल हुआ, जबकि मौके से कार्बाइन व पिस्टल बरामद हुई.

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1 लाख का इनामी बदमाश था फुरकान (Photo- ITG)
1 लाख का इनामी बदमाश था फुरकान (Photo- ITG)

यूपी की शामली पुलिस की बड़ी सफलता मिली है. टीम ने एक लाख के इनामी बदमाश फुरकान को मुठभेड़ में मार गिराया है. मृतक कारोबारी विनोद व शिवकुमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी था. आइये जानते हैं इसकी क्राइम कुंडली...

आपको बता दें कि शामली पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपये के इनामी बदमाश फुरकान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया. झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव रंगाना के जंगल में हुई इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया. मौके से पुलिस ने एक कार्बाइन, एक 9 एमएम पिस्टल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि एक लाख का इनामी बदमाश फुरकान निवासी कैराना किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में गांव रहाना के पास मौजूद है. सूचना मिलते ही झिंझाना पुलिस के साथ जिले के कई थानों की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी. इसी दौरान बदमाश का पुलिस से सामना हो गया और मुठभेड़ शुरू हो गई. 

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जवाबी कार्रवाई में फुरकान गोली लगने से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मुठभेड़ में हरविंदर नाम का एक पुलिस सिपाही भी घायल हुआ, जिसका उपचार जारी है. 

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मृतक फुरकान कैराना क्षेत्र का रहने वाला था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी माना जाता था. पुलिस के अनुसार उस पर हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर और अन्य गंभीर धाराओं में करीब तीस मुकदमे दर्ज थे. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. 

फुरकान का नाम कैराना के चर्चित विनोद व शिवकुमार हत्याकांड में भी सामने आया था. आरोप है कि रंगदारी की मांग पूरी न होने पर उसने दिनदहाड़े व्यापारी प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी थी.  इस वारदात के बाद से वह पुलिस की सबसे वांछित सूची में शामिल था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी. 

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक स्वचालित कार्बाइन, एक 9 एमएम पिस्टल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.

एक लाख के इनामी बदमाश के मारे जाने को शामली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.लंबे समय से फरार इस अपराधी के अंत के साथ पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय संगठित अपराध के खिलाफ बड़ा संदेश देने का दावा किया है.

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