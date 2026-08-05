एअर इंडिया टर्बुलेंस में घायल सभी 13 यात्रियों की अस्पताल से छुट्टी, 4 क्रू मेंबर्स का इलाज जारी

बीते दिन यानी 4 अगस्त को फुकेट से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI2379 एक बड़े हादसे का शिकार होते-होते बची. दरअसल, सफर के दौरान प्लेन के अंदर अचानक तेज झटके महसूस हुए. इसकी वजह से कई लोग अपनी सीटों से टकरा गए और घायल हो गए. घटना के बाद 13 यात्रियों को इलाज के लिए एडमिट कराया गया है.

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आज बुधवार को एयर इंडिया के आधिकारिक एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर यात्रियों की हेल्थ का अपडेट शेयर किया गया. एयर इंडिया के बयान के मुताबिक, घटना के बाद जिन 13 यात्रियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया था, उन सभी की सेहत में अब सुधार आ चुका है. डॉक्टरों ने सभी 13 यात्रियों को पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर दिया है. उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है. ये सभी यात्री अब अपने घर लौट चुके हैं.

हालांकि, यात्रियों के ठीक होने के साथ ही यह भी जानकारी सामने आई है कि विमान के 4 क्रू मेंबर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. वे मेडिकल देखरेख में अस्पताल में हैं. डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं. एयर इंडिया की मेडिकल टीमें लगातार इन चारों कर्मचारियों के संपर्क में हैं और उनकी सेहत पर पूरी नजर बनाए हुए हैं.

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फुकेट से नई दिल्ली आ रही थी फ्लाइट

मिली जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया का यह विमान (एयरबस A320neo) फुकेट से नई दिल्ली के लिए निकला था. इस उड़ान में कुल 137 यात्री सवार थे. वे फुकेट से छुट्टियां बिताकर या अपने काम के सिलसिले में दिल्ली वापस लौट रहे थे. इसके अलावा, विमान की देखरेख और सर्विस के लिए कुल 8 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे. इस तरह विमान में कुल 145 लोग सवार थे.

जब विमान आसमान से सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, तो एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइन ने बिना कोई वक्त गंवाए तुरंत रेस्क्यू शुरू कर दिया. जो लोग घायल हुए थे या जिन्हें सदमा लगा था, उन्हें फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, ताकि समय पर सही इलाज मिल सके.

इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद एयर इंडिया की तरफ से बयान जारी किया गया है. एयरलाइन ने साफ शब्दों में कहा है कि उनके लिए उनके विमान में यात्रा कर रहे हर एक यात्री और क्रू मेंबर की सुरक्षा सबसे ऊपर है. एयर इंडिया की विशेष टीमें अभी भी अस्पतालों में डटी हुई हैं. वे प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के संपर्क में रहकर हर संभव मदद कर रही हैं. एयरलाइन हर कदम पर अपने यात्रियों के साथ खड़ी है.

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इस गंभीर घटना के कारणों का पता लगाने के लिए संबंधित विमानन अधिकारियों और जांच एजेंसियों ने काम शुरू कर दिया है. विमान के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ था और उड़ान के दौरान वह कौन सी तकनीकी या मौसमी बाधा थी जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई, इन सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है.

वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 (फुकेट-दिल्ली) की घटना पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि उड़ान के दौरान प्लेन को बीच हवा में गंभीर टर्बुलेन्स (झटकों) का सामना करना पड़ा था, जिससे कुछ लोगों को चोटें आईं. विमान के उतरते ही सभी घायलों को तुरंत और जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया.

मंत्री ने बताया कि अस्पताल में एडमिट सभी यात्री अब पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 4 क्रू मेंबर्स का इलाज अभी भी जारी है. इसके साथ ही, उन्होंने संकट के इस समय में बेहतरीन और साहसिक काम करने के लिए क्रू सदस्यों की बहादुरी की जमकर तारीफ की है.

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क्या होता है एयर टर्बुलेंस ?

आसमान में एअर टर्बुलेंस तब पैदा होता है जब हवा का प्रवाह असमान और अनियमित हो जाता है. सामान्यतः हवा स्थिर परतों में बहती है, लेकिन कई कारणों से यह गड़बड़ा जाती है. धरती के गर्म होने से गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है, जिससे थर्मल डिस्टरबेंस बनता है. पहाड़ों से टकराने पर हवा ऊपर-नीचे लहरें बनाती है. ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम जैसी तेज हवाओं के बीच गति के अंतर से भी अशांति उत्पन्न होती है.



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