scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान की सेना पर BLA का हमला, रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाई गाड़ी, मेजर समेत 7 जवानों की मौत का दावा

पाकिस्तान के ग्वादर जिले के पसनी इलाके में सेना के काफिले पर हमले का दावा किया गया है. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के मुताबिक, हमले में मेजर समेत पाकिस्तानी सेना के 7 जवान मारे गए.

Advertisement
X
बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी. (फाइल फोटो)
बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी. (फाइल फोटो)

पाकिस्तान के बलोचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले का दावा किया गया है. बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने कहा है कि 18 अक्टूबर को ग्वादर जिले के पसनी इलाके में किए गए हमले में मेजर वजाहत समेत पाकिस्तानी सेना के 7 जवान मारे गए. संगठन ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है.

BLA की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, संगठन की स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशंस स्क्वॉड (STOS) ने पसनी के कुबरी इलाके में शादि कौर के पास पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया. संगठन का दावा है कि काफिले में तीन गाड़ियां थीं. इनमें से एक गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल से चलने वाले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से हमला किया गया.

यह भी पढ़ें: बलोच लिबरेशन आर्मी का घात लगाकर हमला, मारे गए पाकिस्तानी फोर्स के 25 जवान

सम्बंधित ख़बरें

BLA Gwadar attack
ग्वादर में BLA का अटैक, पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के 13 जवानों की मौत
Pakistan army Saudi Arabia deployment
अपना हाल फटेहाल.. हूतियों से पंगा कहीं मुनीर को भारी न पड़ जाए
BLA Video Screengrab
पाकिस्तान के 25 सैनिकों को मारा, एक्शन फिल्म जैसा Video भी बनाया
BLA Attack Pakistan Army
BLA के दोहरे हमले से थर्राए मुनीर... बलूचिस्तान में 25 PAK सैनिक मारे गए
Baloch armed Group.
बलोच लड़ाकों ने किया पाकिस्तानी सेना पर हमले का दावा, 7 सैनिकों की मौत

BLA के हमले में पूरी तरह तबाह हो गई गाड़ी

BLA के मुताबिक, धमाके में गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई. उसमें सवार सात सैन्यकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई. संगठन ने मारे गए लोगों में पाकिस्तानी सेना के मेजर वजाहत का नाम भी लिया है. हालांकि, पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस घटना और हताहतों की संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.

Advertisement

बलोचिस्तान की आजादी तक हमले जारी रखने की धमकी

BLA ने अपने बयान में कहा कि वह बलोचिस्तान को स्वतंत्र और संप्रभु बनाने और पाकिस्तानी सेना की वापसी तक अपने अभियान जारी रखेगा. संगठन ने भविष्य में भी हमले तेज करने की बात कही है.

यह भी पढ़ें: बलोच लिबरेशन आर्मी का PAK कोस्ट गार्ड कैंप पर हमला, 30 से अधिक सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने का दावा

बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में सक्रिय एक अलगाववादी संगठन है. इस घटना को लेकर फिलहाल संगठन के दावे और उसके बयान की जानकारी सामने आई है. हमले में हुए नुकसान और मौतों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिजनौर की डर्टी स्टोरी: पति निकला नपुंसक तो बहू से बोला ससुर- 'मेरे साथ अवैध संबंध बनाओ', विरोध पर पिटाई |
    बेटियों के सपनों को मिल रही उड़ान, सुमंगला योजना से बरेली की छात्राओं को पढ़ाई में मदद |
    पाकिस्तान की सेना पर BLA का हमला, रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाई गाड़ी, 7 जवानों की मौत का दावा |
    165 साल पुरानी परंपरा! झांसी में बंगाली अंदाज़ में मां दुर्गा की आराधना |
    जंगल में गड्ढे के अंदर दफन मिला था लापता SPO का शव, किश्तवाड़ पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा |
    मुंबई में टाइगर श्रॉफ की कार पर अंधाधुंध फायरिंग, बाल-बाल बचे |
    सलमान, रोहित के बाद टाइगर...कब तक डर में रहेगा बॉलीवुड? CM से AICWA ने की बड़ी मांग |
    लॉ की पढ़ाई छोड़ बनीं लिफ्ट मैकेनिक, 25 की उम्र में दोस्तों से ज्यादा कमाती हैं |
    Kala Chana Boiling Tips: काला चना भिगोना भूल गए? कुकर में उबालते वक्त ऊपर से डाल दें ये चीज, मिनटों में मिलेंगे एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट चने! |
    ChatGPT के बाद अब इंसानों जैसे रोबोट बनाएगा OpenAI, 2027 में दिख सकता है पहला डेमो
    Advertisement