दिल्ली के पॉश इलाकों में घर खरीदना पहले से ही महंगा सौदा रहा है. लेकिन साउथ दिल्ली की लग्जरी प्रॉपर्टी के दाम में तेजी का सिलसिला जारी है. यहां इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की कीमतें एक साल में 40 फीसदी तक बढ़ गई हैं. खास बात है कि बड़े आकार के घरों की कीमतें भी करोड़ों रुपये के स्तर पर पहुंच चुकी हैं.

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Golden Growth Fund की नई रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 यानी तीसरी तिमाही में साउथ दिल्ली की प्रमुख कॉलोनियों में लग्जरी इंडिपेंडेंट फ्लोर की औसत कीमतों में सालाना आधार पर 6 फीसदी से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई. रिपोर्ट में इसकी वजह सीमित सप्लाई, HNI और NRI खरीदारों की मांग और बड़े- बेहतर डिजाइन वाले घरों की बढ़ती पसंद बताई गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ दिल्ली की कैटेगरी A कॉलोनियों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली. इस सेगमेंट में मेफेयर गार्डन, पंचशील पार्क, आनंद निकेतन, वसंत विहार, शांति निकेतन, वेस्टएंड, चाणक्यपुरी, गोल्फ लिंक्स, जोर बाग, सुंदर नगर और महारानी बाग जैसी कॉलोनियां शामिल हैं.

इन इलाकों में 2,500 वर्ग फीट के स्वतंत्र फ्लोर की औसत कीमत Q3 2025 के 17 करोड़ रुपये से बढ़कर Q3 2026 में 23.75 करोड़ रुपये हो गई. ये करीब 40 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी है. वहीं, 6,000 वर्ग फीट के फ्लोर की औसत कीमत 37.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 48.5 करोड़ रुपये पहुंच गई. इसमें करीब 29 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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कैटेगरी B कॉलोनियों में भी बढ़े दाम

साउथ दिल्ली की कैटेगरी B कॉलोनियों में भी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, इनमें चिराग एन्क्लेव, आनंद लोक, ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क, गुलमोहर पार्क, नीति बाग, डिफेंस कॉलोनी, सफदरजंग एन्क्लेव और कैलाश कॉलोनी शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन इलाकों में 2,500 वर्ग फीट के इंडिपेंडेंट फ्लोर की औसत कीमत 9.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 10.75 करोड़ रुपये हो गई. ये करीब 13 फीसदी की बढ़ोतरी है. इसी तरह, 3,200 वर्ग फीट के फ्लोर की औसत कीमत 15.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 16.5 करोड़ रुपये पहुंच गई. इसमें करीब 6 फीसदी की सालाना बढ़ोतरी हुई.

HNI-NRI खरीदारों की मांग से मिला सहारा

Golden Growth Fund के CEO अंकुर जालान के मुताबिक, साउथ दिल्ली का रेजिडेंशियल मार्केट मजबूत बना हुआ है. विकसित जमीन की सीमित उपलब्धता और प्रीमियम घरों की मांग कीमतों को सहारा दे रही है. उनका कहना है कि HNI और NRI खरीदारों की दिलचस्पी के साथ रिडेवलपमेंट के जरिए नई सप्लाई भी बाजार को प्रभावित कर रही है. पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कुछ संपन्न निवेशक अपने निवेश में विविधता लाने के लिए भी साउथ दिल्ली की प्रॉपर्टी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

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42 कॉलोनियों में रिडेवलपमेंट की बड़ी संभावना

रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ दिल्ली की 42 कैटेगरी A और B कॉलोनियों में करीब 18,500 प्लॉट उपलब्ध हैं. Golden Growth Fund ने इन कॉलोनियों में रिडेवलपमेंट की संभावनाओं का मूल्य करीब 6.5 लाख करोड़ रुपये आंका है. दिल्ली नगर निगम यानी MCD ने शहर की कॉलोनियों को A से H तक आठ श्रेणियों में बांटा है.

इन श्रेणियों का इस्तेमाल सर्किल रेट, प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी तय करने में होता है. फंड के मुताबिक, सीमित जमीन, स्थापित सामाजिक सुविधाएं और बेहतर किराये की संभावनाएं साउथ दिल्ली को लंबे समय के निवेश के लिहाज से आकर्षक बनाती हैं. कुल मिलाकर, साउथ दिल्ली के लक्जरी रियल एस्टेट बाजार में कीमतों की तेजी जारी है. खासकर कैटेगरी A कॉलोनियों में बड़े और प्रीमियम स्वतंत्र फ्लोर की औसत कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. हालांकि, ये आंकड़े फंड की रिपोर्ट में दिए गए संकेतक मूल्य हैं, पूरे बाजार में हर प्रॉपर्टी की वास्तविक बिक्री कीमत नहीं.

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