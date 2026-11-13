क्या इमरान खान से डील करने जा रही पाकिस्तान सरकार? मोहसिन नकवी ने बताया सच

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. उनकी दो बहनें जेल से बाहर आ चुकी हैं. इसके ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इमरान खान से किसी भी तरह की डील की खबरों पर बयान दिया है. उन्होंने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया है.

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नकवी का कहना है कि सरकार और इमरान खान के बीच पर्दे के पीछे कोई समझौता नहीं हो रहा है. उन्होंने साफ किया कि इमरान खान को राहत देने का फैसला कोर्ट ही करेगी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सरकार इमरान खान के साथ किसी समझौते की तैयारी कर रही है या यह सिर्फ अफवाह है?

डील की खबरों पर क्या बोले मोहसिन नकवी?

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को लाहौर में मीडिया से बात की. इस दौरान उनसे इमरान खान के साथ किसी संभावित समझौते को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर उन्होंने कहा कि पिछले एक-दो दिनों से कई तरह की अफवाहें चल रही हैं. ये खबरें दो-तीन दिन तक चर्चा में रहती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं.

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नकवी ने कहा कि इमरान खान और उनके परिवार को कानून के तहत जो भी अधिकार मिलेंगे, उन्हें अदालत से राहत मिल सकती है. बाकी चीजें पहले जैसी ही रहेंगी. उनके इस बयान से साफ है कि सरकार फिलहाल इमरान खान के साथ किसी डील की बात से इनकार कर रही है.

53 दिन बाद जेल से बाहर आईं इमरान की दो बहनें

मोहसिन नकवी का यह बयान इमरान खान की दो बहनों की रिहाई के एक दिन बाद आया है. उनकी बहनें उज्मा खान और नोरीन नियाजी 12 नवंबर को लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा हुईं. दोनों सितंबर से जेल में बंद थीं. उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रदर्शन से जुड़े मामले में हिरासत में लिया गया था.

दोनों को 21 सितंबर को पंजाब के मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (MPO) कानून के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था. बाद में पंजाब सरकार ने उनकी हिरासत 30 दिन और बढ़ा दी थी. उनके वकील राणा मुदस्सर उमर के मुताबिक, अधिकारियों ने हिरासत बढ़ाने का आदेश वापस ले लिया. इसके बाद दोनों को रिहा किया गया. उन्होंने कुल 53 दिन जेल में बिताए.

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हालांकि, इमरान खान की तीसरी बहन अलीमा खान अब भी जेल में हैं. उन्हें भी 27 सितंबर को होने वाले PTI के प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था.

इमरान खान पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए. इनमें भ्रष्टाचार, सरकारी गोपनीय जानकारी लीक करने और हिंसा से जुड़े मामले शामिल हैं. जनवरी 2025 में उन्हें जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 14 साल की सजा भी सुनाई गई थी. फिलहाल वह रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं.

इस बीच, उनकी सेहत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है. 10 और 11 नवंबर की रात उन्हें अदियाला जेल से इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) ले जाया गया था. यहां उनकी दाईं आंख का इलाज किया गया. डॉक्टरों ने आंख में एक इंजेक्शन दिया. यह इलाज आंख की नस से जुड़ी समस्या के लिए किया गया था. इलाज के बाद उन्हें रात करीब 2:30 बजे वापस जेल भेज दिया गया.

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इमरान खान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बीच समझौते की चर्चा पहले भी हो चुकी है. अगस्त 2026 में PTI नेता और इमरान के करीबी जुल्फिकार बुखारी ने रॉयटर्स से कहा था कि रिहा होने पर इमरान खान सेना प्रमुख से टकराव नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि असीम मुनीर सुलह की पहल कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया था कि दोनों के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है.

फिलहाल मोहसिन नकवी ने डील की खबरों को अफवाह बताया है. उनका कहना है कि इमरान खान को राहत देने का अधिकार अदालत के पास है. ऐसे में उनकी रिहाई को लेकर आगे क्या फैसला होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी.

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