मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चे से अधिक होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता रहेगी. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के प्रविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.

और पढ़ें

इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखे जाने संबंधी प्रावधान में भी संशोधन किया जाएगा. वर्तमान नियम के मुताबिक जिनके 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान हुई है, वह सेवा के लिए अपात्र माना जाता है. लेकिन संशोधन के बाद अपात्र नहीं माना जाएगा.

अभी मध्य प्रदेश में लागू है यह नियम

दरअसल, मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 से सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों का नियम लागू है. इसके तहत अगर किसी व्यक्ति की तीसरी संतान 26 जनवरी 2001 या उसके बाद पैदा हुई है, तो उसे सरकारी सेवा के लिए अपात्र माना जाता है. यानी ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होते थे.

यही नहीं, पहले से सरकारी सेवा में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी यह नियम लागू था. निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर उनके खिलाफ सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई का प्रावधान था. इस नियम के चलते तीसरी संतान वाले कई लोगों के लिए सरकारी नौकरी की राह मुश्किल हो जाती थी.

Advertisement

इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के आचरण के नियमों में भी संशोधन का फैसला लिया है. हालांकि कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित नियमों में संशोधन और अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है. इसके बाद ही नए प्रावधान प्रभावी होंगे.

---- समाप्त ----