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'पुलिस बुलवाकर घर से निकलवाया', इमरान खान की EX बेगम ने 12 साल बाद तोड़ी चुप्पी

रसेल ब्रांड को दस साल की सजा के बाद जेमिमा ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह उन महिलाओं के साहस को सलाम करती हैं जो रसेल के खिलाफ खड़ी हुईं और अदालत में आखिर तक डटी रहीं. मुझे खुशी है कि इन महिलाओं को न्याय मिला. 

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रसेल ब्रांड पर क्या बोलीं जेमिमा गोल्डस्मिथ (Photo: ITG)
रसेल ब्रांड पर क्या बोलीं जेमिमा गोल्डस्मिथ (Photo: ITG)

ब्रिटेन के टॉप कॉमेडियन रसेल ब्रांड रेप के दोषी हैं. उन्हें ब्रिटेन की एक अदालत ने इस मामले में दस साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. इस हाई प्रोफाइल मामले में अब जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बेगम रह चुकीं जेमिमा गोल्डस्मिथ ने अपनी आपबीती बताई है.

बहुत कम लोगों को जानकारी है कि जेमिमा ने कुछ समय तक रसेल को डेट किया था. लेकिन रसेल से जुड़ी जेमिमा की यादें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. उन्होंने बताया कि वह लगभग एक साल तक रसेल के साथ रिलेशनशिप में रहीं और बात यहां तक पहुंची कि जेमिमा को रसेल को अपने घर से बाहर निकलवाने के लिए पुलिस बुलवानी पड़ी.

रसेल ब्रांड को दस साल की सजा के बाद जेमिमा ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह उन महिलाओं के साहस को सलाम करती हैं जो रसेल के खिलाफ खड़ी हुईं और अदालत में आखिर तक डटी रहीं. मुझे खुशी है कि इन महिलाओं को न्याय मिला. 

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जेमिमा ने सुनाई आपबीती...

वह पोस्ट में कहती हैं कि मैं रसेल ब्रांड से जुड़े कुछ बेहद दर्दनाक और निजी अनुभव साझा करने जा रही हूं. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हमेशा से रसेल ब्रांड की सभी पीड़ित महिलाओं के साथ मजबूती और बिना किसी शर्त के खड़ी रही हूं. मैं उन साहसी महिलाओं की हिम्मत की कायल हूं, जिन्होंने ब्रांड के मुकदमे में आगे आकर अपनी कहानियां बताईं, गवाही दी और यह सुनिश्चित किया कि न्याय हो.

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उन्होंने आगे कहा कि मुझे भी रसेल ब्रांड की हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार रही हैं. एक घटना के दौरान मुझे उन्हें अपने घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी. उस वक्त मैंने उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया और न ही इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहा, क्योंकि मुझे अपने उस समय किशोर उम्र के बच्चों पर मीडिया की सुर्खियों के असर की चिंता थी.

जेमिमा और रसेल 2014 में एक दूजे संग रिलेशनशिप में थे. जेमिमा गोल्डस्मिथ का कहना है कि बात 2014 की है. एक रात मुझे आधीरात को रसेल को अपने घर से बाहर निकलवाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी. लेकिन मैंने उस समय ना तो पुलिस में किसी तरह की लिखित शिकायत दर्ज कराई और ना ही कभी इस पर सार्वजनिक रूप से बात की. इसकी एक बड़ी वजह थी कि उस समय मेरे बच्चे छोटे थे. मैं नहीं चाहती थी कि उस घटना का उन पर किसी तरह का गलत असर पड़े. जेमिमा का कहना है कि लेकिन उस घटना के बाद उन्होंने रसेल ब्रांड को ना तो कभी देखा और ना ही उनसे कोई संपर्क रखा.

जेमिमा का कहना है कि लेकिन उस घटना ने लंबे समय तक उन पर असर बनाए रखा. जेमिमा ने खासतौर पर उन महिलाओं की तारीफ की, जिन्होंने अदालत में रसेल ब्रांड के खिलाफ गवाही दी. उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने जिस तरह आगे आकर अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी. 

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2014 के उस दौर के बाद से मैंने न तो रसेल ब्रांड को देखा है और न ही उनसे बात की है. हालांकि, इस मामले में मेरा दर्द उन महिलाओं की पीड़ा के सामने बहुत छोटा है, जिन्होंने अदालत में अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में गवाही दी. फिर भी, यह मेरी जिंदगी का एक मुश्किल दौर था, जिसका मुझ पर लंबे समय तक असर रहा.

कई वर्षों तक मैंने उन पत्रकारों की मदद की, जिन्होंने आखिरकार रसेल ब्रांड के बारे में सच्चाई सामने लाई. मैंने यह भी कहा था कि अगर पीड़ितों के बयान प्रकाशित करने वाले अखबार पर कभी मुकदमा किया जाता है, तो मैं अदालत में ब्रांड के अपमानजनक व्यवहार के बारे में गवाही देने के लिए तैयार हूं.

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