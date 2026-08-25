scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ईरान ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की...', नेतन्याहू के इस दावे से मचा हड़कंप

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान ने उनके एक बेटे को मारने की कोशिश की, लेकिन साजिश से जुड़ी कोई ठोस जानकारी नहीं दी. चुनाव से पहले आया यह बयान सुरक्षा, राजनीतिक टकराव और बढ़े क्षेत्रीय तनाव पर नए सवाल खड़े कर रहा है.

Advertisement
X
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू. (फाइल फोटो- ITG)
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू. (फाइल फोटो- ITG)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी. हालांकि, उन्होंने इस कथित साजिश को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी. नेतन्याहू ने यह भी नहीं बताया कि ईरान ने उनके किस बेटे को निशाना बनाया था और कथित हमले की योजना कितनी आगे तक पहुंची थी.

नेतन्याहू ने सोमवार को इजरायल के चैनल 14 को दिए एक टेलीफोन इंटरव्यू में यह दावा किया. उन्होंने कहा कि ईरान ने उनके एक बेटे को मारने की कोशिश की और इसी वजह से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों को सुरक्षा देना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरी है.

यह भी पढ़ें: मुनीर-नकवी अचानक क्यों गए ईरान, क्या फिर शुरू होगी शांति वार्ता? आया बड़ा अपडेट

सम्बंधित ख़बरें

Strait of Hormuz
होर्मुज में जहाजों को US की वार्निंग, नहीं मानी ये बात तो लगेगा सैंक्शन
Iran-Pakistan talks
होर्मुज में तनाव के बीच मुनीर-नकवी अचानक क्यों गए ईरान? आया बड़ा अपडेट
होर्मुज से गुज़रने वाले जहाज़ों से ऐसे फीस लेगा ईरान!
Kootneeti
ट्रंप का 'इकोनॉमिक डी-डे', ईरान पर सबसे बड़ा वित्तीय हमला, देखें कूटनीति
US latest news
ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी में अमेरिका, देखें US TOP-10

यह बयान ऐसे समय आया है जब फरवरी में शुरू हुई अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है. इस संघर्ष में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ ईरानी नेताओं के मारे जाने का दावा किया गया था.

किस बेटे को बनाया गया निशाना?

नेतन्याहू ने यह साफ नहीं किया कि वह अपने किस बेटे की बात कर रहे हैं. उनके बड़े बेटे याइर नेतन्याहू मियामी में रहते हैं. ईरान के न्यूयॉर्क स्थित मिशन ने नेतन्याहू के आरोप पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

Advertisement

नेतन्याहू ने यह दावा उस विवाद के बीच किया, जिसमें इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को सुरक्षा देने से इनकार करने की खबरें सामने आई थीं. उन्होंने कहा कि उन्होंने शिन बेट प्रमुख डेविड जिनी से कहा है कि चुनाव में प्रधानमंत्री पद के हर उम्मीदवार को उचित सुरक्षा दी जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें: होर्मुज में ईरान ने खोल लिया 'टोल प्लाजा'! जहाजों से वसूलेगा फीस, पसंद की करेंसी में लेगा पेमेंट

चुनाव से पहले बढ़ी सियासी गर्मी

इजरायल में 27 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं और नेतन्याहू की गठबंधन सरकार फिलहाल ओपिनियन पोल में पिछड़ती दिख रही है. रिपोर्टों के मुताबिक, गादी आइजेनकोट की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है. हालांकि, इजरायल में सरकार बनाने के लिए आमतौर पर कई पार्टियों का गठबंधन जरूरी होता है.

ऐसे में नेतन्याहू का ईरान पर अपने बेटे की हत्या की कोशिश का आरोप सुरक्षा और ईरान के खतरे को लेकर चुनावी बहस को और गर्म कर सकता है. फिलहाल इस कथित साजिश के बारे में इजरायली प्रधानमंत्री की ओर से कोई विस्तृत सबूत या जानकारी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    जंग कैसी भी हो, कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान |
    अचानक सड़क पर उतरा प्लेन, कई कारों से टकराया, एक महिला की गई जान |
    लो-कॉस्ट, सुपरफास्ट! गोरखपुर से हैदराबाद के बीच चलेगी अमृत भारत... चेक करें- रूट, स्टॉप, टाइमिंग |
    VIDEO: अचानक विस्फोट और धू-धूकर जली स्कूटी, 2 बच्चों की ऐसे बची जान |
    आंखों पर भी अटैक कर सकता है Swine Flu, डॉक्टरों ने बताया दिखते हैं ये लक्षण, यूं करें बचाव |
    राजनीति नहीं छोड़ रहे नितिन गडकरी, 'नई पीढ़ी' वाले बयान पर आई सफाई |
    'इमरान खान को अस्तित्व से मिटाने की कोशिश...', अंग्रेज द‍िग्गज ने पाकिस्तान पर क्यों उठाए सवाल? |
    Haiwan Trailer: 'अंधा होने से बुरा बेवकूफ होना...', हैवान बने अक्षय, खुद को कैसे बचाएंगे सैफ |
    ₹10,000 से कम में 6000mAh बैटरी, 120Hz स्क्रीन... Fire-Boltt का पहला फोन लॉन्च |
    10 लाख पार हुई सेल, 145KM रेंज... TVS iQube का खास एडिशन लॉन्च
    Advertisement