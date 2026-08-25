VIDEO: अचानक विस्फोट और धू-धूकर जली स्कूटी, 2 बच्चों की ऐसे बची जान

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक जोरदार धमाका होने से हड़कंप मच गया. घटना वार्ड नंबर 8 की है, जहां घर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते स्कूटी धू-धू कर जलने लगी. आग की तेज लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

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बताया जा रहा है कि घटना के वक्त दो बच्चे स्कूटी लेकर घर के बाहर खड़े थे. इसी दौरान एक स्कूटी में अचानक आग लग गई. आग लगते ही बच्चा स्कूटी छोड़कर तुरंत दूर हट गया. वहीं, दूसरी स्कूटी पर मौजूद बच्चा भी समय रहते वहां से हट गया. गनीमत रही कि दोनों बच्चे सुरक्षित बच गए.

नहीं हटते बच्चे तो हो सकता था बड़ा हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी स्कूटी आग की चपेट में आ गई. धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. समय रहते बच्चे वहां से हट गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

घटना के बाद इलाके में इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. फिलहाल स्कूटी में आग लगने की वजह सामने नहीं आई है. मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि आग बैटरी में खराबी, शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य तकनीकी कारण से लगी.

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(इनपुट-हरनेक सिंह)

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