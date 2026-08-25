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10 लाख पार हुई सेल, 145KM रेंज... TVS iQube का खास एडिशन लॉन्च

टीवीएस ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर आईक्यूब की 10 लाख यूनिट्स को बेच दिया है. 10 लाख ग्राहक होने के मौके पर कंपनी ने स्कूटर का एक नया एडिशन लॉन्च किया है. कंपनी मिलियनआर एडिशन लेकर आई है. नया स्कूटर आईक्यूब के 3.5kWh बैटरी वाले वेरिएंट पर बेस्ड है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

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TVS iQube MillionR एडिशन में 145KM की क्लेम्ड रेंज मिलती है. (Photo: TVS Motor)
TVS iQube MillionR एडिशन में 145KM की क्लेम्ड रेंज मिलती है. (Photo: TVS Motor)

टीवीएस मोटर कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने टीवीएस आईक्यूब मिलियनआर स्पेशल एडिशन (TVS iQube MillionR special edition) को लॉन्च किया है. 10 लाख यूनिट्स बिकने के मौके पर टीवीएस ने इस स्कूटर को लॉन्च किया है. 

ये आईक्यूब के 3.5kWh बैटरी वाले एडिशन पर बेस्ड है. कंपनी ने मिनियनआर एडिशन में स्पेशल स्टाइलिंग एलिमेंट्स को जोड़ा है, जिससे ये स्टैंडर्ड मॉडल से अलग लगता है. टीवीएस ने बताया कि आईक्यूब की सेल 10 लाख यूनिट्स पार कर चुकी है. आइए जानते हैं इस स्कूटर की खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन को कंपनी ने 1,40,138 रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. वैसे टीवीएस आईक्यूब की रेंज 1,11,310 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये स्कूटर BaaS के साथ आता है. बैटरी एज सर्विस लेने पर इस स्कूटर की कीमत 59,999 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. BaaS के तहत आपको बैटरी के लिए अलग से चार्ज देना होता है.

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नए फीचर्स मिलेंगे 

टीवीएस आईक्यूब मिलियनआर स्पेशल एडिशन को कंपनी ने अरोरा ग्रीन डुअल टोन कलर में लॉन्च किया है. इसमें प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री, एक्सक्लूसिव मिलियनआर बैजिंग और नए ग्राफिक्स मिलेंगे. स्पेशल एडिशन में फ्रंट यूटिलिटी स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है. 

यह भी पढ़ें: TVS iQube: 60 रुपये में 212KM, इस स्कूटर की बंपर बिक्री, 158% बढ़ी सेल

इसकी वजह से स्कूटर की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 32 लीटर से बढ़कर 35.5 लीटर हो जाती है. इसके अलावा स्कूटर में यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है. ये स्कूटर 118 से ज्यादा कनेक्टेड टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ आता है. टीवीएस का नया स्कूटर 145 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज के साथ आता है. 

टीवीएस आईक्यूब मिलियनआर (TVS iQube MillionR) स्पेशल एडिशन उसी डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, जो 2016 में टीवीएस जूपिटर में मिलता था. उस वक्त जूपिटर की 10 लाख यूनिट्स सेल होने पर कंपनी ने उनका मिलियनआर एडिशन लॉन्च किया था.

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