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Haiwan Trailer: 'अंधा होने से बुरा बेवकूफ होना...', हैवान बने अक्षय, खुद को कैसे बचाएंगे सैफ

फिल्म हैवान के जरिए अक्षय कुमार और सैफ अली खान करीब 18 साल बाद एक बार फिर साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. इससे पहले दोनों 2008 में रिलीज हुई फिल्म टशन में साथ नजर आए थे.

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हैवान का ट्रेलर रिलीज हो गया है. (Photo: ITG)
हैवान का ट्रेलर रिलीज हो गया है. (Photo: ITG)

आखिरकार अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘हैवान’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक डार्क और ग्रिपिंग थ्रिलर नजर आ रही है, जिसकी कहानी अक्षय और सैफ के बीच होने वाली एक खतरनाक भिड़ंत के इर्द-गिर्द घूमती है. ट्रेलर में रहस्य, हिंसा और बदले की भावना से भरी ऐसी दुनिया की झलक मिलती है, जहां हर मोड़ पर कहानी नया सवाल खड़ा करती है.

ट्रेलर में अक्षय कुमार एक बेहद डार्क अवतार में नजर आ रहे हैं. वहीं सैफ अली खान ने एक नेत्रहीन शख्स का किरदार निभाया है. दोनों के बिल्कुल अलग और रहस्यमयी किरदार फिल्म में होने वाले टकराव की जमीन तैयार करते हैं. ट्रेलर की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यह दोनों के बीच के असली संघर्ष को पूरी तरह उजागर नहीं करता, बल्कि दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाता रहता है कि आखिर जब ये दोनों आमने-सामने आएंगे तो क्या होगा.

कहानी में रहस्यमयी और बेहद हिंसक अपराधों की एक सीरीज दिखाई गई है. कई मामलों में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को निशाना बनाया जाता है. हत्याओं का सिलसिला बढ़ता जाता है, लेकिन जांच कर रही पुलिस के सामने यह समझना मुश्किल है कि इन हमलों के पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है. जैसे-जैसे शहर में डर गहराता है, ट्रेलर बदले की एक ऐसी कहानी की ओर इशारा करता है, जिसमें एक शख्स की प्रतिशोध की आग में न जाने कितनी मासूम जिंदगियां तबाह होने वाली हैं.

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फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा बोमन ईरानी, सैयामी खेर, श्रेया पिलगांवकर, राजपाल यादव, शारिब हाशमी, राजेश शर्मा, पहल चौधरी और मनोज जोशी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

हैवान के जरिए अक्षय कुमार और सैफ अली खान करीब 18 साल बाद एक बार फिर साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. इससे पहले दोनों 2008 में रिलीज हुई फिल्म टशन में साथ नजर आए थे. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी हैवान को 2016 की चर्चित मलयालम फिल्म Oppam का हिंदी रूपांतरण बताया जा रहा है. मूल फिल्म में मोहनलाल ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

ट्रेलर जानबूझकर कहानी के सबसे बड़े रहस्य को पर्दे के पीछे रखता है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाता है कि जब हीरो और हैवान आखिरकार आमने-सामने होंगे, तो जीत किसकी होगी? वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन के प्रोडक्शन और Thespian Films के बैनर तले बनी यह फिल्म 11 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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