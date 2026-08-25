scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹10,000 से कम में 6000mAh बैटरी, 120Hz स्क्रीन... Fire-Boltt का पहला फोन लॉन्च

स्वदेशी कंपनी Fire Boltt ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने सस्ते में स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं. बड़ी बैटरी, बेहतर कैमरा स्पेक्स और AI फीचर्स का दावा किया गया है. आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स में क्या है खास.

Advertisement
X
Fire Boltt ने लॉन्च किए नए स्मार्टफोन्स
Fire Boltt ने लॉन्च किए नए स्मार्टफोन्स

स्मार्टवॉच और दूसरे वियरेबल गैजेट्स बनाने वाली स्वदेशी कंपनी Fire-Boltt ने अब स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन ब्रांड boltt के तहत भारत में दो फोन लॉन्च किए हैं. इनमें boltt Ace 5G और boltt Evo शामिल हैं. दोनों फोन को बजट सेगमेंट में उतारा गया है और इनमें बड़ी 6000mAh बैटरी, बड़ी डिस्प्ले और AI से जुड़े कई फीचर्स दिए गए हैं.

भारत का स्मार्टफोन बाजार पहले से ही काफी बड़ा है, लेकिन यहां बजट फोन की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है. यही वजह है कि boltt ने भी अपनी शुरुआत 10,000 रुपये के आसपास की कीमत वाले फोन से की है. खास बात यह है कि अब तक Fire-Boltt को ज्यादातर लोग स्मार्टवॉच ब्रांड के तौर पर जानते थे. ऐसे में कंपनी का स्मार्टफोन मार्केट में उतरना उसके लिए एक नई शुरुआत है.

boltt Evo की कीमत और फीचर्स

सम्बंधित ख़बरें

Sugar price
How To Buy Sugar Low Price : कैसे खरीदें सबसे सस्ती चीनी, बस जान लें ये सिंपल ट्रिक, फोन यूजर्स कर लें ये काम
raksha bandhan online shopping
आ रहा है रक्षाबंधन, होगा डबल फायदा, मिल रहे ऑफर
Apple iPhone 17 Pro
iPhone 18 Pro लॉन्चिंग के लिए तैयार, इतनी होगी कीमत
galaxy s27 ultra leak renders
Galaxy S27 Ultra डिजाइन लीक, लोग बोले - iPhone जैसा डिजाइन
LAVA Virat V1 Pro 5G
LAVA का बड़ा धमाका, 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा वाला सस्ता फोन लॉन्च

इन दोनों में boltt Evo ज्यादा सस्ता फोन है. कंपनी ने इसे उन लोगों के लिए पेश किया है जो कम कीमत में बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं. फोन में 6.79 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसका मतलब है कि फोन की स्क्रीन स्क्रॉलिंग और सामान्य इस्तेमाल के दौरान ज्यादा स्मूद महसूस हो सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Apple iPhone 18 Pro लॉन्चिंग के लिए तैयार, मिलेंगे कमाल के फीचर्स और बड़ा डिस्प्ले

फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 50MP का AI रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक 6000mAh की बैटरी है. कंपनी का कहना है कि यह फोन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बनाया गया है.

boltt Evo को 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है. इसका एक 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी उपलब्ध होगा. फोन की स्टोरेज को माइक्रोस एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. यह फोन Android 16 के साथ आता है.

boltt Ace 5G में क्या खास है?

boltt Ace 5G इस नई सीरीज का ज्यादा दमदार फोन है. जैसा कि नाम से साफ है, इसमें 5G कनेक्टिविटी दी गई है. फोन में भी 6.79 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है.इस स्मार्टफोन में Unisoc T8200 प्रोसेसर लगाया गया है. कैमरे की बात करें तो इसमें 64MP का रियर कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

यह भी पढ़ें: Samsung का सबसे बड़ा बदलाव! Galaxy S27 Ultra का डिजाइन लीक, देखकर चौंक जाएंगे फैंस

Advertisement

Ace 5G में भी 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. फोन 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. इसमें NFC, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

फोन में मिलेंगे AI फीचर्स भी

नए boltt स्मार्टफोन में Google के कई फीचर्स दिए गए हैं. इनमें Google Gemini, Circle to Search और Google Lens शामिल हैं. कंपनी ने कैमरे में भी AI फीचर्स दिए हैं, जिनमें AI Portrait Mode, AI Night Mode और तस्वीर को बेहतर बनाने वाले दूसरे फीचर्स शामिल हैं. आजकल बजट स्मार्टफोन में भी AI फीचर्स तेजी से पहुंच रहे हैं. ऐसे में boltt ने अपने पहले स्मार्टफोन में इन फीचर्स को शामिल करके इसे मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से तैयार करने की कोशिश की है.

कितनी है कीमत?

boltt Evo की शुरुआती कीमत लॉन्च ऑफर के तहत 9,999 रुपये रखी गई है. वहीं boltt Ace 5G की शुरुआती लॉन्च कीमत 12,999 रुपये है. फोन के अलग-अलग RAM और स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अलग होगी.दोनों स्मार्टफोन की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Flipkart पर की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    10 लाख पार हुई सेल, 145KM रेंज... TVS iQube का खास एडिशन लॉन्च |
    दिल्ली में नाले में गिरे बेटे को खोजता रहा पिता, 4 दिन बाद मिला शव |
    एक कुली ने खड़ी की दी 681 करोड़ की कंपनी, कभी नहीं होते थे 10 रुपये |
    Electric Scooter Fire: सूरतगढ़ में स्कूटी बनी आग का गोला, VIDEO वायरल |
    38 लाख अपीलें लंबित, सिर्फ 2% का निपटारा... बंगाल SIR पर SC ने ECI से मांगा जवाब |
    प्रेमी संग रंगरेलियां मनाते पकड़ी गई पत्नी, डेढ़ महीने पहले हुई थी शादी; दूध-चाय में नींद की गोली देकर ऐसे करती थी खेल |
    चुनाव से पहले गरमाया आरक्षण का मुद्दा, बीजेपी के सामने 2024 वाला 'डबल चैलेंज' |
    हिंदू युवक से शादी के बाद मुस्लिम युवती को मिली धमकी, जताया भाइयों से जान का खतरा |
    पालघरः एक ही आश्रम स्कूल के 26 छात्र बीमार, पहली कक्षा के छात्र की मौत  |
    Uber Black जैसा किराया, सफर हवा में! इस शहर में आ रही Flying Taxi
    Advertisement