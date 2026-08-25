₹10,000 से कम में 6000mAh बैटरी, 120Hz स्क्रीन... Fire-Boltt का पहला फोन लॉन्च

स्मार्टवॉच और दूसरे वियरेबल गैजेट्स बनाने वाली स्वदेशी कंपनी Fire-Boltt ने अब स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री कर ली है. कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन ब्रांड boltt के तहत भारत में दो फोन लॉन्च किए हैं. इनमें boltt Ace 5G और boltt Evo शामिल हैं. दोनों फोन को बजट सेगमेंट में उतारा गया है और इनमें बड़ी 6000mAh बैटरी, बड़ी डिस्प्ले और AI से जुड़े कई फीचर्स दिए गए हैं.

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भारत का स्मार्टफोन बाजार पहले से ही काफी बड़ा है, लेकिन यहां बजट फोन की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है. यही वजह है कि boltt ने भी अपनी शुरुआत 10,000 रुपये के आसपास की कीमत वाले फोन से की है. खास बात यह है कि अब तक Fire-Boltt को ज्यादातर लोग स्मार्टवॉच ब्रांड के तौर पर जानते थे. ऐसे में कंपनी का स्मार्टफोन मार्केट में उतरना उसके लिए एक नई शुरुआत है.

boltt Evo की कीमत और फीचर्स

इन दोनों में boltt Evo ज्यादा सस्ता फोन है. कंपनी ने इसे उन लोगों के लिए पेश किया है जो कम कीमत में बड़ी स्क्रीन और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं. फोन में 6.79 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इसका मतलब है कि फोन की स्क्रीन स्क्रॉलिंग और सामान्य इस्तेमाल के दौरान ज्यादा स्मूद महसूस हो सकती है.

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फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 50MP का AI रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक 6000mAh की बैटरी है. कंपनी का कहना है कि यह फोन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बनाया गया है.

boltt Evo को 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है. इसका एक 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट भी उपलब्ध होगा. फोन की स्टोरेज को माइक्रोस एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. यह फोन Android 16 के साथ आता है.

boltt Ace 5G में क्या खास है?

boltt Ace 5G इस नई सीरीज का ज्यादा दमदार फोन है. जैसा कि नाम से साफ है, इसमें 5G कनेक्टिविटी दी गई है. फोन में भी 6.79 इंच का बड़ा HD+ डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है.इस स्मार्टफोन में Unisoc T8200 प्रोसेसर लगाया गया है. कैमरे की बात करें तो इसमें 64MP का रियर कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

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Ace 5G में भी 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. फोन 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. इसमें NFC, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 1TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

फोन में मिलेंगे AI फीचर्स भी

नए boltt स्मार्टफोन में Google के कई फीचर्स दिए गए हैं. इनमें Google Gemini, Circle to Search और Google Lens शामिल हैं. कंपनी ने कैमरे में भी AI फीचर्स दिए हैं, जिनमें AI Portrait Mode, AI Night Mode और तस्वीर को बेहतर बनाने वाले दूसरे फीचर्स शामिल हैं. आजकल बजट स्मार्टफोन में भी AI फीचर्स तेजी से पहुंच रहे हैं. ऐसे में boltt ने अपने पहले स्मार्टफोन में इन फीचर्स को शामिल करके इसे मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से तैयार करने की कोशिश की है.

कितनी है कीमत?

boltt Evo की शुरुआती कीमत लॉन्च ऑफर के तहत 9,999 रुपये रखी गई है. वहीं boltt Ace 5G की शुरुआती लॉन्च कीमत 12,999 रुपये है. फोन के अलग-अलग RAM और स्टोरेज वेरिएंट की कीमत अलग होगी.दोनों स्मार्टफोन की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Flipkart पर की जाएगी.

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