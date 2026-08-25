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'इमरान खान को अस्तित्व से मिटाने की कोशिश...', अंग्रेज द‍िग्गज ने पाकिस्तान पर क्यों उठाए सवाल?

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मेडिकल सुविधाओं को लेकर 21 पूर्व इंटरनेशल ने पाकिस्तानी अधिकारियों से अपील की है. माइकल आथर्टन ने कहा कि मामला सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सार्वजनिक जीवन से मिटाने की कोशिश भी चिंता का विषय है, भारतीय द‍िग्गज भी इस अपील में शामिल हैं.

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माइकल आथर्टन इमरान खान के समर्थन में उतरे (Photo: Getty)
माइकल आथर्टन इमरान खान के समर्थन में उतरे (Photo: Getty)

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर क्रिकेट जगत में एक बार फिर आवाज उठी है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल आथर्टन ने बताया है कि वह उन 21 एक्स इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के ग्रुप क्रिकेटरों के ग्रुप में क्यों शामिल हुए, जिन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों से जेल में बंद इमरान खान को उचित मेडिकल सुविधाएं देने की अपील की है.

आथर्टन के मुताबिक, यह मामला सिर्फ इमरान खान के इलाज तक सीमित नहीं है. उन्हें चिंता इस बात की भी है कि पाकिस्तान में इमरान को सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब करने की कोशिश की जा रही है. इमरान खान 2023 से जेल में हैं.

उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराया गया है, हालांकि वह इन आरोपों को लगातार खारिज करते रहे हैं. हाल के महीनों में उनकी सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ी है.

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आथर्टन ने नास‍िर हुसैन के साथ स्काई स्पोर्ट्स  के क्रिकेट पॉडकास्ट में इस पूरे मामले पर बात की. उन्होंने बताया कि दोनों 21 पूर्व कप्तानों और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के उस समूह का हिस्सा थे, जिसने इमरान खान के लिए दूसरी बार पत्र भेजा है.

आथर्टन ने कहा कि इस अपील का मूल मुद्दा इमरान खान को जरूरी इलाज दिलाना है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी चिंता भी है. उनके मुताबिक- स्टेट (पाकिस्तान) ने इमरान को लगभग अस्तित्व से ही 'खत्म' करने की कोशिश की है, जिसे सोशल मीडिया के दौर में करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है.'

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की शीर्ष अदालत के आदेश के बाद इमरान खान को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन आरोप है कि वहां उनकी ठीक तरह से जांच नहीं की गई. इसी के बाद पूर्व क्रिकेटरों ने उनकी मेडिकल सुविधाओं और इलाज को लेकर दोबारा आवाज उठाई.

इस समूह में क्रिकेट जगत के कई बड़े नाम शामिल हैं. भारत के पूर्व कप्तान कप‍िल देव, सुनील गावस्कर और द‍िलीप वेंगसरकर  ने भी इस अपील पर हस्ताक्षर किए हैं.

कप‍िल ने किया इमरान का सपोर्ट
इमरान खान के लिए भारतीय क्रिकेट के इन दिग्गजों का सामने आना खास तौर पर चर्चा में है. भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं. ऐसे में तीन पूर्व भारतीय कप्तानों का इस मानवीय अपील का हिस्सा बनना अहम माना जा रहा है. कप‍िल देव ने बताया कि उन्होंने अपने पुराने दोस्त और क्रिकेट प्रतिद्वंद्वी इमरान खान के समर्थन में आवाज क्यों उठाई.

उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तानी क्रिकेटरों को सार्वजनिक तौर पर बोलने के लिए दोष नहीं देते, क्योंकि उन्हें उसी देश में रहना है. लेकिन अपने उस दोस्त का समर्थन करना चाहते हैं, जिसकी क्रिकेट के मैदान पर उन्होंने प्रशंसा की और जिसके साथ खेला भी.

कप‍िल ने यह भी साफ किया कि यह अपील पाकिस्तान की न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है. उनके मुताबिक, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, यह उस देश का विषय है. लेकिन किसी भी कैदी को बुनियादी सुविधाएं और सम्मान मिलना चाहिए.

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कप‍िल ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और दुनिया के टॉप क्रिकेटरों में भी उनका नाम रहा है. इसलिए अपील सिर्फ इतनी है कि उन्हें बेहतर से बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि क्रिकेटरों की ओर से किसी तरह का जवाब मांगना या कानूनी प्रक्रिया बदलने की मांग नहीं की जा रही है. यह केवल मानवीय आधार पर इलाज और जरूरी सुविधाएं देने की अपील है.

इमरान की सेहत को लेकर क्यों बढ़ी चिंता?
इमरान खान की सेहत को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं. इस साल की शुरुआत में ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थीं कि उन्होंने एक आंख की रोशनी खो दी है. इन रिपोर्ट्स के बाद उनकी मेडिकल स्थिति को लेकर चिंता और बढ़ गई. हालांकि इमरान खान की हिरासत और उनसे जुड़े कानूनी मामलों को लेकर अलग-अलग दावे और राजनीतिक विवाद लगातार जारी हैं.

 

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