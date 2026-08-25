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राजनीति नहीं छोड़ रहे नितिन गडकरी, 'नई पीढ़ी' वाले बयान पर आई सफाई

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 'नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए' वाले बयान को लेकर उनके कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण आया है. उनके कार्यालय का कहना है कि वे लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे.

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नितिन गडकरी (Photo: PTI)
नितिन गडकरी (Photo: PTI)

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा था कि वे अब पहले जितना काम नहीं कर सकते और अब समय आ गया कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपी जाए. उनके इस बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे. लेकिन अब इस पर नितिन गडकरी के कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण आया है और बताया गया है कि उनका यह बयान लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के संबंध में था. 

नितिन गडकरी के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि गडकरी के बयान के कोई राजनीतिक मायने नहीं हैं. उनके कार्यालय ने स्पष्ट किया कि गडकरी लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे. यह उनके द्वारा बनाया गया एक संगठन है और आदिवासी इलाकों में एकल विद्यालय चलाता है. इसी संदर्भ में गडकरी ने कहा था कि वे अब इसके लिए ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं. इस ट्रस्ट के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी लेने का मौका दिया जाना है. 

नितिन गडकरी के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि उनकी यह बातें साफ तौर पर ट्रस्ट के कामकाज और भविष्य के नेतृत्व से जुड़ी थी. इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं हैं. 

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यह भी पढ़ें: 'ज्यादा काम नहीं कर सकता, जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने का समय', नितिन गडकरी के बयान से मची हलचल

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नागपुर के कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने विकास कार्यों को लेकर भी बात की थी. उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में विकास का दायरा और बढ़ेगा. उनका लक्ष्य है कि महाराष्ट्र का कोई आदिवासी गांव बिजली से वंचित न रहे और राज्य में विकास साफ दिखाई दे. 

दरअसल, बीते दिनों बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ था. 65 सदस्यों वाली इस टीम में 51 नए चेहरे थे. बीजेपी संगठन में हुए इस बड़े बदलाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की केंद्रीय कैबिनेट में भी फेरबदल की अटकलें तेज हो गई थी. ऐसे में नितिन गडकरी के इस बयान के भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे. हालांकि अब उनके कार्यालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गडकरी का बयान लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के संबंध में था. 

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