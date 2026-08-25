scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अचानक सड़क पर उतरा प्लेन, कई कारों से टकराया, एक महिला की गई जान

हाईवे पर अचानक एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो गई. इससे अफरा-तफरी मच गई और विमान की चपेट में आई एक कार के अंदर बैठी महिला की मौत हो गई.

Advertisement
X
हाईवे पर अचानक एक प्लेन के उतरने भगदड़ जैसी स्थिति बन गई (Photo - AI Generated)
हाईवे पर अचानक एक प्लेन के उतरने भगदड़ जैसी स्थिति बन गई (Photo - AI Generated)

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों को यकीन ही नहीं हुआ. एक छोटे विमान के इंजन में अचानक खराबी आ गई और पायलट को हाईवे पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. विमान सड़क पर उतरते ही कई कारों से टकरा गया. इस हादसे में एक कार में अपनी बेटी के साथ जा रही महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए.

यह घटना प्रिंस जॉर्ज शहर की है. हादसे का शिकार हुई महिला की पहचान एलेक्स गार्न्यू के रूप में हुई है. वह अपने पति जॉर्डन और दो बच्चों जोसी और जैक्सन के साथ रहती थीं. हादसे के वक्त उनकी बेटी जोसी भी कार में मौजूद थी. विमान के कार से टकराने के बाद एलेक्स की जान चली गई, जबकि उनकी बेटी जोसी हादसे में लगभग सुरक्षित बच गई.

इंजन फेल हुआ तो हाईवे पर उतारना पड़ा विमान
रिपोर्ट के मुताबिक, एक ट्विन-इंजन विमान प्रिंस जॉर्ज एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था. विमान को अभी एयरपोर्ट तक करीब 13 मील यानी लगभग 21 किलोमीटर का सफर तय करना था, लेकिन रास्ते में उसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

carpet python, python in bathroom, snake in bathroom
Video: बाथरूम में घुसा अजगर, कांच तोड़ा और सामान के बीच जा बैठा
why-nris-returning-to-india-from-us-after-years-abroad
13 साल US में रहकर भी लौटी फैमिली, वजह वीजा नहीं कुछ और
new zealand
न्यूजीलैंड में हेल्थकेयर की पोल खोल गया भारतीय मां का वीडियो
Bangkok taxi driver, Bangkok taxi viral video, Bangkok cab driver business idea
टैक्सी में खोल दी दुकान! बैंकॉक के ड्राइवर का बिजनेस आइडिया वायरल
Humanoid robot grooves at Ujjain sandwich shop inauguration, people cheer it on
उज्जैन में रोबोट ने किया उद्घाटन, फिर डांस देख लोग रह गए हैरान

ऐसे हालात में पायलट के पास विमान को सड़क पर उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. पायलट ने हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान सड़क पर उतरते ही वहां चल रही चार कारों से टकरा गया. विमान में छह यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई.

Advertisement

'अचानक प्लेन मेरे ऊपर आ गया'
हादसे के वक्त हाईवे पर मौजूद लोगों के लिए यह किसी फिल्म के सीन जैसा था. एक ड्राइवर जैमी पॉलियुक ने बताया कि अचानक विमान उनकी कार के ऊपर आ गया.

उन्होंने कहा कि उन्होंने विमान को देखकर कार को सड़क से नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला. विमान के पंख ने उनकी कार की छत का बड़ा हिस्सा उड़ा दिया और कांच के टुकड़े उनके ऊपर बिखर गए.

पॉलियुक ने बताया कि उनके हाथों में मामूली कट लगे और हादसे के बाद भी उनके बालों में कांच के टुकड़े फंसे हुए थे. उन्होंने खुद को बेहद भाग्यशाली बताया कि वह अपनी कार से बाहर निकल पाए. उन्होंने इस घटना को याद करते हुए कहा कि ऐसा हादसा वह केवल फिल्मों में देखने की कल्पना कर सकते थे.

एलेक्स गार्न्यू की मौत ने उनके परिवार और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया है. हादसे के वक्त उनकी बेटी जोसी भी कार में थी. परिवार के एक दोस्त के मुताबिक, जोसी हादसे में लगभग सुरक्षित बच गई.

एक ड्राइवर की कार से कुछ ही फीट दूर रुका विमान
हादसे में शामिल एक अन्य ड्राइवर मोहित अरोड़ा ने बताया कि विमान का एक प्रोपेलर उनकी कार से टकराते-टकराते बचा. उनके मुताबिक, विमान उनकी कार से करीब 10 फीट आगे जाकर रुका.

Advertisement

उन्होंने कहा कि अगर विमान का पंखा या ब्लेड उनकी कार से टकरा जाता तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। उन्होंने खुद को बेहद भाग्यशाली बताया.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहत और बचाव टीमों ने वहां मौजूद लोगों की जांच की. कुल 10 लोगों का मौके पर मेडिकल असेसमेंट किया गया. इनमें से दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई.

हालांकि विमान में सवार सभी आठ लोग सुरक्षित रहे, लेकिन सड़क पर मौजूद एलेक्स गार्न्यू की जान चली गई. एक सामान्य सफर पर निकली मां-बेटी के लिए यह पल अचानक जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    जंग कैसी भी हो, कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान |
    अचानक सड़क पर उतरा प्लेन, कई कारों से टकराया, एक महिला की गई जान |
    लो-कॉस्ट, सुपरफास्ट! गोरखपुर से हैदराबाद के बीच चलेगी अमृत भारत... चेक करें- रूट, स्टॉप, टाइमिंग |
    VIDEO: अचानक विस्फोट और धू-धूकर जली स्कूटी, 2 बच्चों की ऐसे बची जान |
    आंखों पर भी अटैक कर सकता है Swine Flu, डॉक्टरों ने बताया दिखते हैं ये लक्षण, यूं करें बचाव |
    राजनीति नहीं छोड़ रहे नितिन गडकरी, 'नई पीढ़ी' वाले बयान पर आई सफाई |
    'इमरान खान को अस्तित्व से मिटाने की कोशिश...', अंग्रेज द‍िग्गज ने पाकिस्तान पर क्यों उठाए सवाल? |
    Haiwan Trailer: 'अंधा होने से बुरा बेवकूफ होना...', हैवान बने अक्षय, खुद को कैसे बचाएंगे सैफ |
    ₹10,000 से कम में 6000mAh बैटरी, 120Hz स्क्रीन... Fire-Boltt का पहला फोन लॉन्च |
    10 लाख पार हुई सेल, 145KM रेंज... TVS iQube का खास एडिशन लॉन्च
    Advertisement