अचानक सड़क पर उतरा प्लेन, कई कारों से टकराया, एक महिला की गई जान

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों को यकीन ही नहीं हुआ. एक छोटे विमान के इंजन में अचानक खराबी आ गई और पायलट को हाईवे पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. विमान सड़क पर उतरते ही कई कारों से टकरा गया. इस हादसे में एक कार में अपनी बेटी के साथ जा रही महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए.
यह घटना प्रिंस जॉर्ज शहर की है. हादसे का शिकार हुई महिला की पहचान एलेक्स गार्न्यू के रूप में हुई है. वह अपने पति जॉर्डन और दो बच्चों जोसी और जैक्सन के साथ रहती थीं. हादसे के वक्त उनकी बेटी जोसी भी कार में मौजूद थी. विमान के कार से टकराने के बाद एलेक्स की जान चली गई, जबकि उनकी बेटी जोसी हादसे में लगभग सुरक्षित बच गई.
इंजन फेल हुआ तो हाईवे पर उतारना पड़ा विमान
रिपोर्ट के मुताबिक, एक ट्विन-इंजन विमान प्रिंस जॉर्ज एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था. विमान को अभी एयरपोर्ट तक करीब 13 मील यानी लगभग 21 किलोमीटर का सफर तय करना था, लेकिन रास्ते में उसके एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया.
ऐसे हालात में पायलट के पास विमान को सड़क पर उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. पायलट ने हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान सड़क पर उतरते ही वहां चल रही चार कारों से टकरा गया. विमान में छह यात्री और दो क्रू मेंबर सवार थे. राहत की बात यह रही कि विमान में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई.
'अचानक प्लेन मेरे ऊपर आ गया'
हादसे के वक्त हाईवे पर मौजूद लोगों के लिए यह किसी फिल्म के सीन जैसा था. एक ड्राइवर जैमी पॉलियुक ने बताया कि अचानक विमान उनकी कार के ऊपर आ गया.
उन्होंने कहा कि उन्होंने विमान को देखकर कार को सड़क से नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला. विमान के पंख ने उनकी कार की छत का बड़ा हिस्सा उड़ा दिया और कांच के टुकड़े उनके ऊपर बिखर गए.
पॉलियुक ने बताया कि उनके हाथों में मामूली कट लगे और हादसे के बाद भी उनके बालों में कांच के टुकड़े फंसे हुए थे. उन्होंने खुद को बेहद भाग्यशाली बताया कि वह अपनी कार से बाहर निकल पाए. उन्होंने इस घटना को याद करते हुए कहा कि ऐसा हादसा वह केवल फिल्मों में देखने की कल्पना कर सकते थे.
एलेक्स गार्न्यू की मौत ने उनके परिवार और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया है. हादसे के वक्त उनकी बेटी जोसी भी कार में थी. परिवार के एक दोस्त के मुताबिक, जोसी हादसे में लगभग सुरक्षित बच गई.
एक ड्राइवर की कार से कुछ ही फीट दूर रुका विमान
हादसे में शामिल एक अन्य ड्राइवर मोहित अरोड़ा ने बताया कि विमान का एक प्रोपेलर उनकी कार से टकराते-टकराते बचा. उनके मुताबिक, विमान उनकी कार से करीब 10 फीट आगे जाकर रुका.
उन्होंने कहा कि अगर विमान का पंखा या ब्लेड उनकी कार से टकरा जाता तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। उन्होंने खुद को बेहद भाग्यशाली बताया.
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहत और बचाव टीमों ने वहां मौजूद लोगों की जांच की. कुल 10 लोगों का मौके पर मेडिकल असेसमेंट किया गया. इनमें से दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई.
हालांकि विमान में सवार सभी आठ लोग सुरक्षित रहे, लेकिन सड़क पर मौजूद एलेक्स गार्न्यू की जान चली गई. एक सामान्य सफर पर निकली मां-बेटी के लिए यह पल अचानक जिंदगी बदल देने वाला साबित हुआ.