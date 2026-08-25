लो-कॉस्ट, सुपरफास्ट! गोरखपुर से हैदराबाद के बीच चलेगी अमृत भारत... चेक करें- रूट, स्टॉप, टाइमिंग

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित चारलापल्ली और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से यात्रियों के लिए शुरू होने जा रही है. ट्रेन नंबर 22075 की नियमित सेवा 2 अक्टूबर 2026 से और ट्रेन नंबर 22076 की सेवा 4 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. यह ट्रेन करीब 32 घंटे 40 मिनट में चारलापल्ली से गोरखपुर का सफर पूरा करेगी.

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साउथ सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए. श्रीधर के मुताबिक, यह लंबी दूरी के यात्रियों के लिए लो-कॉस्ट, नॉन-एसी सुपरफास्ट ट्रेन होगी. यह हैदराबाद और सिकंदराबाद से शुरू होने वाली छठी और तेलंगाना से गुजरने वाली सातवीं अमृत भारत एक्सप्रेस होगी.

अमृत भारत एक्सप्रेस में क्या खास?

नई अमृत भारत एक्सप्रेस में नॉन-एसी स्लीपर और जनरल अनारक्षित कोच होंगे. ट्रेन में पुश-पुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बेहतर एक्सेलरेशन और संचालन में मदद मिलेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए कोचों में चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं. इसके अलावा कोचों के बीच सील्ड गैंगवे की सुविधा भी होगी. रेलवे के मुताबिक, ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति करीब 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहेगी. यह ट्रेन हफ्ते में एक दिन दोनों दिशाओं में चलेगी. यानी चारलापल्ली-गोरखपुर सेवा डेली ट्रेन नहीं होगी.

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किन राज्यों से होकर गुजरेगी ट्रेन?

चारलापल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस कई राज्यों से होकर गुजरेगी. इसका रूट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा. इस ट्रेन से इन राज्यों के बीच लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक सीधा नॉन-एसी विकल्प मिलेगा.

कहां-कहां रुकेगी ट्रेन?

ट्रेन नंबर 22075 और 22076 के प्रमुख स्टॉपेज में शामिल हैं: चारलापल्ली, काजीपेट, पेद्दापल्ली, मंचेरियल, बल्हारशाह, चंद्रपुर, नागपुर, बैतूल, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओरई, पोखरायां, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, लखनऊ सिटी, गोमती नगर, बाराबंकी, गोंडा और गोरखपुर. इस तरह ट्रेन तेलंगाना से उत्तर प्रदेश तक कई महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी.

चारलापल्ली से गोरखपुर की टाइमिंग

ट्रेन नंबर 22075 हर शुक्रवार रात 9:45 बजे चारलापल्ली से रवाना होगी. यह रविवार सुबह 6:25 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.

रास्ते में इसके प्रमुख समय इस तरह रहेंगे:

काजीपेट - रात 11:28 बजे

नागपुर - सुबह 6:25 बजे

इटारसी - दोपहर 12:05 बजे

भोपाल - दोपहर 1:40 बजे

कानपुर सेंट्रल - रात 11:00 बजे

लखनऊ सिटी - रात 1:05 बजे

गोंडा - सुबह 3:20 बजे

गोरखपुर - सुबह 6:25 बजे

गोरखपुर से वापसी की टाइमिंग

ट्रेन नंबर 22076 हर रविवार सुबह 8:30 बजे गोरखपुर से चलेगी और सोमवार शाम 5:00 बजे चारलापल्ली पहुंचेगी.

वापसी यात्रा में ट्रेन के प्रमुख समय:

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गोंडा - सुबह 10:40 बजे

कानपुर सेंट्रल - दोपहर 3:00 बजे

भोपाल - रात 11:05 बजे

नागपुर - सुबह 6:40 बजे

चारलापल्ली - शाम 5:00 बजे

यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

चारलापल्ली, गोरखपुर और रास्ते में आने वाले स्टेशनों के यात्रियों के लिए यह नई लंबी दूरी की ट्रेन एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराएगी. खासतौर पर नॉन-एसी स्लीपर और जनरल कोच होने की वजह से कम लागत में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा मिल सकता है. फिलहाल यह सेवा सप्ताह में सिर्फ एक बार दोनों दिशाओं में चलेगी. 2 अक्टूबर 2026 से इस रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस की नियमित कमर्शियल सेवा शुरू हो जाएगी.

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