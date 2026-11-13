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तीन अफेयर्स पर फंसे जेनसन हुआंग को ट्रंप की सलाह- अपनी नौकरी के लिए फाइट करें

एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेनसेन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. खास बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुआंग से उनके पद को बचाने के लिए संघर्ष करने की सलाह दी थी और सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया था.

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ट्रंप ने हुआंग को एक सम्मानीय व्यक्ति बताया. (Photo- Reuters)
ट्रंप ने हुआंग को एक सम्मानीय व्यक्ति बताया. (Photo- Reuters)

एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेनसेन हुआंग अपने पद से इस्तीफा देने और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है. जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुआंग से अपने पद को बचाने के लिए संघर्ष करने की सलाह दी है. 

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फोन पर जेनसेन हुआंग से बात की थी. उन्होंने हुआंग से आग्रह किया कि वे एनवीडिया में अपने पद को बचाने के लिए संघर्ष करें. 

पहले भी ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से हुआंग का बचाव किया है. ट्रंप ने हुआंग को एक सम्मानीय व्यक्ति बताया. ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हुआंग को उस महिला के चीनी खुफिया एजेंसियों से कथित संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.  

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ट्रंप और हुआंग के संबंधों की जांच शुरू

जेनसेन हुआंग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी लोगों में सबसे प्रभावशाली बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स में से एक बनकर उभरे हैं. उन्होंने प्रशासन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंडे का कई बार समर्थन किया था. उन्होंने वाशिंगटन के कई दौरे किए थे क्योंकि एनवीडिया चीनी बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती थी. 

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यह भी पढ़ें: अब जेनसन हुआंग के तीसरे अफेयर का खुलासा, एलिस के चीनी जासूस होने पर बंटी अमेरिकी एजेंसियां

मई में चीन की यात्रा के दौरान, एनवीडिया के प्रमुख ट्रंप के साथ एयर फोर्स वन विमान में भी गए थे. इसके अलावा, सितंबर में व्हाइट हाउस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सम्मान में जो स्टेट डिनर आयोजित किया गया था उसमें भी वे शामिल हुए थे. ट्रंप ने पहले भी हुआंग की तारीफ की थी और इस साल की शुरुआत में उन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित भी किया गया था. 

हुआंग ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. गुरुवार को उनका उस कंपनी के साथ जुड़ाव खत्म हो गया जिसकी उन्होंने सह स्थापना की थी.  एनवीडिया ने ऐलान किया है कि जब तक बोर्ड किसी स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है, तब तक कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस्स अंतरिम CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगी.

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