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द्वारका एक्सप्रेसवे पर ट्रक से भिड़ी कार, उड़े परखच्चे, एक की मौत, VIDEO

द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात एक तेज रफ्तार ट्रक और कार की भयंकर टक्कर हुई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और एक युवक की मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

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द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात बड़ा हादसा हो गया. (Photo: X/ANI)
द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात बड़ा हादसा हो गया. (Photo: X/ANI)

द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात बड़ा हादसा हो गया. छावला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरुवार रात किया कार पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई. यह हादसा इतना भयंकर था कि इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई. 

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, हादसा गुरुवार रात करीब 9:15 बजे छावला थाना क्षेत्र में हुआ. जानकारी के मुताबिक, कार पीछे से ट्रक से टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे में कार चालक की मौत हो गई. मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. वहीं, यह हादसा कैसे हुआ, गाड़ी की गति तेज थी या ट्रक अचानक आया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

द्वारका एक्सप्रेसवे की एयरपोर्ट टनल पर गुरुवार को एक और हादसा हुआ. दरअसल, एयरपोर्ट टनल में तेज रफ्तार के शौक ने एक युवक की जान ले ली. करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही एक कार टनल की दीवार से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का इंजन उखड़कर दूर जा गिरा और उसमें आग लग गई.

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यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड से मिलकर लौट रहा था युवक, द्वारका एक्सप्रेसवे पर कार के उड़े परखच्चे... मौत

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पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है. मृतक की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी अभिनव सिंह के रूप में हुई है. 22 साल का ये युवक गुरुग्राम के सेक्टर-42 में रहता था. अभिनव की मां बिहार में टीचर हैं.

अभिनव दिवाली की सुबह लुधियाना से गुरुग्राम लौट रहा था और इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया. ये हादसा शिव मूर्ति इंटरचेंज के पास हुआ, जहां टनल को एनएच-48 से जोड़ने वाले मोड़ पर उसकी मॉडिफाइड 'फॉक्सवैगन वर्टस' कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई. अभिनव की इस हादसे में मौत हो गई है. 

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