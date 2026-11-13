scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 13 नवंबर 2026: वृश्चिक राशि वालों के खर्चे बढ़ेंगे, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj ka Rashifal 13 नवंबर 2026, Horoscope Today: वृश्चिक राशि वालों का सुख सुविधाओं में धन खर्च होगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. हर किसी पर भरोसा करने से बचें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष
आपका सम्मान और बढ़ेगा. धन की स्थिति बेहतर करने के प्रयास सफल होंगे. आपके फैसले सही साबित होंगे. पुराने संबंधों में नई जान आएगी. सकारात्मक सोच के साथ काम करें लाभ होगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- मां दुर्गा को लाल फल अर्पित करें

वृष
कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. मन की टेंशन दूर होगी
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. उधार लेनदेन ना करें. लगातार बढ़ रहे खर्चे को कंट्रोल करना होगा. व्यापार में नया निवेश अभी ना करें.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वालों की बढ़ेगी इनकम, जानें क्या कहती है आपकी राशि
मकर राशि वाले बातचीत में सावधानी बरतें, जानें अन्य राशि का हाल
कर्क राशि वाले लेन-देन में स्पष्टता रखें, जानें अपनी राशि का हाल
कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल
Kal Ka Rashifal 13 November 2026
वृश्चिक राशि का बढ़ेगा बैंक-बैलेंस, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन
हर काम सावधानी से करने का दिन है. अपने खर्चों के कंट्रोल करना होगा. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. किसी से झगड़ा करने से बचें. व्यापार में योजना बना कर काम करें.

जरूरी टिप- गुस्से से बचें
शुभ रंग- मरून
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

कर्क
मानसिक तनाव कम होगा. करियर के मामले में सोच समझ कर फैसला करें. कुछ नया काम करने की योजना बनेगी. आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. व्यापार में और समय लगाना होगा.

Advertisement

जरूरी टिप- कठोर वाणी का प्रयोग ना करें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें

सिंह
धन लाभ का योग है. करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. बातचीत में धैर्य रखें. लोगों के कहने पर काम का तरीका ना बदलें. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार के रुके हुए काम पूरे होंगे.

जरूरी टिप- अति उत्साह से बचें
शुभ रंग- मरून
उपाय- किसी गरीब को भोजन कराएं

कन्या
किसी बात को लेकर चिंता रहेगी. वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. परिवार में चल रहे मतभेद दूर होंगे. व्यापार में तरक्की के मौके मिलेंगे. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में नया निवेश सोच समझ कर करें.

जरूरी टिप- अंहकार से बचें
शुभ रंग- हरा
उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

तुला
अपने काम पर ध्यान देना होगा. प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला सोच समझ कर करें. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. काम के दौरान गुस्सा ना दिखाएं. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- समय का पूरा उपयोग करें
शुभ रंग- औरेंज
उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

वृश्चिक
सुख सुविधाओं में धन खर्च होगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. आपके कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा. हर किसी पर भरोसा करने से बचें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे.

Advertisement

जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें
शुभ रंग-  लाल
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

धनु
पूरे उत्साह से काम करेंगे. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. आपका सम्मान और बढ़ेगा. वाणी का प्रयोग सोच-समझ कर करें. किसी बहस में उलझने से बचें. कारोबार में लाभ के रास्ते बनेंगे.

जरूरी टिप- रुका धन मिलेगा
शुभ रंग- पीला
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मकर
आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. मन की उलझन सुलझेगी. शिक्षा से जुड़े लोगों को फायदा होगा. बड़े फैसले करने में देरी ना करें. अपने समय का सही तरीके से प्रयोग करें. व्यापार में धन की स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- अपने ज्ञान को बढ़ाएं
शुभ रंग- भूरा
उपाय- किसी गरीब को लाल फल दान करें

कुंभ
रुके हुए काम बनेंगे. भाग्य का साथ मिलेगा. अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब होंगे. परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी. गाड़ी बहुत तेज गति से ना चलाएं. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- नीला
उपाय- मां दुर्गा की आरती करें

मीन
आज जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. नए लोगों से मुलाकात होगी. विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा. जीवनसाथी से विवाद हो सकता है आज रहें सावधान. मन में तनाव ना पालें. व्यापार से नया निवेश आज ना करें.

Advertisement

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- लाल
उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

आज का उपाय
यदि रात में डरावने सपने आते हैं तो प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें. मां दुर्गा को लाल फल अर्पित करें. मंगलवार के दिन व्रत रखें. हनुमान जी की आरती करें. हनुमान जी से प्रार्थना करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    7 किमी तक सीवर में बहा 4 साल का इमरान, 23 घंटे बाद मिले शव के अवशेष... DNA से होगी पहचान |
    'इंसाफ चाहिए तो मुआवजा लौटा दें...', अंकिता भंडारी के परिवार से बोले बीजेपी MLA, कांग्रेस का पलटवार |
    गर्लफ्रेंड से मिलकर लौट रहा था युवक, द्वारका एक्सप्रेसवे पर कार के उड़े परखच्चे... मौत |
    ट्रंप के राज में टूटा 23 साल का रिकॉर्ड! एक साल में 4.83 लाख प्रवासी अमेरिका से डिपोर्ट |
    महाराष्ट्र में UCC डेडलाइन बढ़ाने की मांग... डेढ़ घंटे भटकता रहा मुस्लिम संगठन, नहीं मिला समिति अध्यक्ष का दफ्तर |
    Aaj Ka Panchang, 13 November 2026: 13 नवंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    PM मोदी 16 नवंबर से तीन दिवसीय फिलीपींस दौरे पर, ASEAN-ईस्ट एशिया समिट में होंगे शामिल |
    Aaj ka Rashifal 13 November 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 13 November 2026: मीन राशि वालों को आज प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, जानें व्यापार में कैसी रहेगी स्थिति |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 13 November 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है, वाणी में विनम्रता रखें
    Advertisement